Cuneo Volley Fiöi: lunedì 3 marzo a Cuneo arriva Gino Sirci

Un ospite di altissimo livello e di grande esperienza per il prossimo “Evento Fiöi” che si terrà Lunedì 3 marzo alle ore 19 al palazzetto dello sport di Cuneo. Il secondo appuntamento del 2025 vedrà la partecipazione di Gino Sirci, imprenditore e Presidente della Sir Susa Vim Perugia, il Club di Superlega che nella stagione 2023/2024 ha fatto “Poker” di trofei: Mondiale per Club, Coppa Italia, Scudetto, Supercoppa italiana. Perugia ha anche un settore giovanile in grande crescita numerica sia sul perugino che nell’assisano. In questa stagione vedono l’iscrizione di una serie B, due serie C e due serie D oltre a tutte le categorie under dall’U13 all’U19.