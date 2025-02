La Tecnoengineering Moncalieri ospite di Costa Masnaga

Dopo il turno di riposo dovuto al rinvio della sfida contro Selargius, le gialloblù arrivano con il morale alto grazie alla convincente vittoria casalinga contro Cagliari. Trascinate da una straordinaria Mitreva e dalle ottime prestazioni di Sammartino e Cordola , le ragazze di coach Terzolo hanno costruito il successo nel secondo quarto, resistendo poi ai tentativi di rimonta delle sarde nel finale. La squadra ha dimostrato coesione e capacità di gestione nei momenti chiave, con un contributo prezioso anche da tutta la squadra e dalle atlete chiamate in causa dallo staff.

All’andata, al PalaEinaudi, Moncalieri non è mai riuscita a impensierire Costa Masnaga, subendo il dominio nel pitturato di Kaczmarczyk, Osazuwa e N’Guessan. Penz ha messo in mostra talento e maturità, mentre Gorini, Crowder e Cibinetto si sono rivelate decisive nei momenti chiave della gara.

Le lombarde, in piena corsa per il secondo posto, arrivano al match con due successi consecutivi contro Torino Teen Basket e Salerno, seguiti dalla sconfitta sul campo di Empoli. Coach Andreoli può contare su un roster equilibrato, con giovani di talento e giocatrici d’esperienza. Tra le protagoniste spiccano l’ex Moncalieri Elisabetta Penz (11.2 punti di media), oltre a Crowder (10.2) e Kaczmarczyk (8.2). Occhi puntati anche sulle emergenti Osazuwa (10.7) e N’Guessan (9.5), già in grado di fare la differenza.

Appuntamento fissato per le ore 21:00 alla Palestra Comunale di Costa Masnaga. A dirigere l’incontro saranno gli arbitri Mirko Di Franco (Primo Arbitro) e Davide Mariotti (Secondo Arbitro).