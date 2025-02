Reale Mutua Fenera Chieri ’76 a bocca asciutta contro Scandicci

La squadra di Gaspari fa valere tutta la sua forza spingendo forte fin dal servizio e centra una meritatissima vittoria contro una Chieri che non riesce quasi mai a metterla in difficoltà, con un unico momento di equilibrio nelle fasi iniziali del secondo set. Per il resto è un monologo di Scandicci, con parziali chiusi a 13. 20 e 20 e un eloquente 54% di positività in attacco contro il 35% delle biancoblù.

Il premio di MVP va a Antropova, top scorer di giornata con 21 punti e un eccellente lavoro al servizio, al di là dei 3 ace diretti. In evidenza nel tabellino toscano anche Carol con 14 punti, 5 dei quali a muro. Fra le chieresi la top scorer è Zakchaiou con 8 punti.

La cronaca

Primo set – Sul 3-4 Carol mette a terra il quinto punto della sua squadra mandando in battuta Antropova. Il turno di servizio dell’opposto frutta un primo break che porta Scandicci a 3-8 (muro di Bajema). Gray interrompe il filotto ospite ma il gioco resta in mano alle toscane che senza particolari problemi incrementano progressivamente il loro vantaggio: 3-8 (Bajema), 6-13 (Nwakalor), 8-16 (muro di Antropova), 10-20 (Carol), L’11-23 di Bajema manda in battuta Carol che con un ace guadagna 13 palle set, sprecando poi la prima con un servizio lungo. Zakchaiou annulla la seconda palla set con un muro su Nwakalor (13-24). Al terzo tentativo Bajema chiude 13-25.

Secondo set – Chieri rientra in campo con un piglio diverso rispetto al primo set. La fase di punto a punto dura fino al 9-9 quando Mingardi e Antropova portano Scandicci a 9-12. Le biancoblù tornano a contatto a 12-13 (Zakchaiou) ma sul 13-14 Bajema e Nwakalor riportano avanti le toscane (13-17). Sul 16-19 Bregoli inserisce Rolando per rinforzare la ricezione e Lyasko in prima linea. Un paio di errori di Mingardi riavvicinano le padrone di casa (19-21). Antropova interrompe il filotto chierese. Nel finale Scandicci gestisce senza problemi il vantaggio e chiude 20-25 al primo set point con un ace di Antropova.

Terzo set – Bregoli inserisce Buijs in banda con Omoruyi, mandando poi in campo anche Guiducci sullo 0-4. Sul 3-8 si registra un fase favorevole a Chieri che con Zakchaiou, Buijs e Gicquel si riavvicina a 6-8. Antropova firma il 6-9, poi Scandicci ripristina le distanze (7-13, ancora Antropova). Gli ingressi di Lyasko per Gray (7-13) e Anthouli per Gicquel (12-17) non cambiano l’inerzia favorevole alle ragazze di Gaspari che restano sempre a distanza di sicurezza facendo scendere i titoli di coda sul 20-25 con un ace di Antropova.

Il commento

Lucille Gicquel: «Giocando tantissimo siamo tutte un po’ stanche. Speravamo di fare molto meglio oggi ma è andata così, ora resettiamo subito e pensiamo alla partita di coppa col Galatasaray».

Linda Nwakalor: «Imporre il proprio gioco non è mai semplice, ci siamo riuscite bene dall’inizio alla fine nonostante qualche momento di black-out ma siamo state brave a riprenderci subito. In palestra lavoriamo tutte molto e abbiamo grandi obietti».

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 0

Savino Del Bene Scandicci 3

Parziali (13-25; 20-25; 20-25)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen, Gicquel 3, Gray 3, Zakchaiou 8, Omoruyi 5, Skinner 6; Spirito (L); Guiducci 1, Anthoul 3i, Rolando, Lyasko 3, Buijs 3. N. e. Alberti, Bednarek (2L). All. Bregoli; 2° Rostagno.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ognjenovic 1, Antropova 21, Carol 14, Nwakalor 9, Mingardi 10, Bajema 8; Castillo (L); Graziani. N. e. Ung, Herbots, Ruddins, Komitova, Mancini, Ribechi (2L). All. Gaspari; 2° Kantor.

ARBITRI: Garetti di Guidonia e Papadopol di Mantova.

NOTE: presenti 1984 spettatori. Durata set: 21′, 25′, 25′. Errori in battuta: 3-5. Ace: 1-5. Ricezione positiva: 57%-57%. Ricezione perfetta: 22%-17%. Positività in attacco: 35%-54%.

Errori in attacco: 9-8. Muri vincenti: 6-11. MVP: Antropova.