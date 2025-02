Asti Padel Team: i risultati della dodicesima giornata

Ad aprire le danze in questa dodicesima giornata di Regular Season è stato il Girone Gold: lunedì 10 febbraio, presso il circolo Asti Padel, A-Team ed Eagles hanno dato vita ad un incontro spettacolare, con i secondi che riescono a strappare il primo set ai campioni in carica del campionato estivo (cat.Pro), soccombendo poi nei due set successivi ma tenendo botta soprattutto nel secondo, terminato 6-3.

Martedì 11, sempre per il Gold, Addominal batte 3-0 I Puntazos che forse meritavano qualcosa in più, avendo perso il primo set solo al tie-break e perdendo gli altri due entrambi 6-4 dopo un incontro interminabile. Nella stessa serata ha ripreso anche il Girone Silver con I Medioman e 100k che vincono 3-0 rispettivamente con Asados e Grisù.

Stesso girone e stessi risultati nella serata successiva: mercoledì 12 F.T.P. Soc. Coop. e Impensabili hanno la meglio per 3-0 su 292PADEL e Ventunoetrenta, due incontri che sono sempre stati nelle mani delle squadre vincitrici.

Molto più equilibrato il match tra Arena Padel Team e Cisterna Padel Club, terminato 1-2 a favore dei campioni in carica “Elite” di Cisterna che hanno ceduto solamente nel primo set (6-4) ma che hanno saputo poi rimontare, pareggiando nel secondo (2-6) e conquistando anche il terzo (3-6), anche se i padelisti dell’Arena, in nessun momento della gara, hanno dato l’impressione di volersi arrendere.

Vedi l’incontro integrale su Youtube: APT 2025 – Arena Padel Team vs Cisterna Padel Club

Giovedì 13 febbraio “big-match” anche per il Silver, con lo scontro al vertice tra due delle squadre più in forma del girone, ovvero Juve e Treni Golf Asti Padel che però ha visto questi ultimi vincere per tre set a zero senza lasciare scampo ai bianconeri che solo nel secondo set, terminato 4-6, hanno rischiato di portare a casa un punto.

Anche Those Six vince 3-0 su TSG Italia Padel, col girone Gold che ha chiuso quindi la dodicesima settimana di gioco presso il circolo Waya Padel di Corso Pietro Chiesa.

Those Six che con questa vittoria cerca di tenere il passo della prima della classe, Cisterna P.C. che comanda a 12 punti ma con il turno di riposo ancora da scontare, seguita appunto da Those Six e A-Team appaiate a 9 punti. Breaking Ball osserva il turno di riposo e si fa scavalcare, fermandosi a 8 punti, con Addominal ed Eagles (6 punti) che approfittano per recuperare terreno, anche se entrambe dovranno ancora riposare. Fanno fatica a risalire la china I Puntazos (5) e Arena P.T. (4), anche se all’appello mancano ancora match importanti. Ancora ferma a 1 punto TSG Italia.

Nel Silver invece troviamo al comando Treni Golf Padel AT con 13 punti, inseguita da F.T.P. e I Medioman a 11. Juve rimane indietro a 9, tallonata dal trio Impensabili, 100k e 292PADEL ad una lunghezza di distanza. Chiudono Grisù a 4 punti, Asados a 3 e Ventunoetrenta ancora a zero.

Nella prossima giornata saranno interessanti i risultati degli incontri Cisterna Padel Club-Breaking Ball, in programma martedì 18 all’Asti Padel, e I Medioman-Treni Golf che si terrà invece mercoledì 19.