La Igor Agil Volley batte Pavia a domicilio

Ianuale in regia e Colombo opposto, Bibolotti e Ojienelo al centro, Dodi e Guatteo schiacciatori, Badalamenti libero (in campo anche Laneve, Annovazzi, Marelli, Martelli e Mihali). Dopo un avvio equilibrato sono le padrone di casa a mettere la freccia (8-5); la Igor è paziente e mette a sua volta la freccia (14-16). La distanza rimane e le Igorine gioiscono per prime: 21-25. Nel secondo set è ancora Pavia e stare "davanti" 8-4, di nuovo le Igorine accorciano pian piano (16-15). Sfida punto a punto fino al 23-25 e di nuovo festa Igorine con un punto assicurato. Nel terzo set Pavia mette l'acceleratore e dopo un avvio simile agli altri due (8-3), questa volta non si fa rimontare e anche se Galesso richiama le sue la strada è in salita (16-6). Finale 25-10 e 1-2. Punto a punto dall'inizio, poi la Igor accelera ed è 12-16 prima e 12-18 poi. Pavia accorcia un po' (17-20), ma le Igorine sono determinate e chiudono il set pronte a fare festa: 18-25.

Cus Pavia 1

Igor Agil Volley 3

(21-25; 23-25; 25-10; 18-25)

Pavia: Rizza, Bonfanti (L), Giunta, Doyno, De Simone, D'Alessandro, Galeone, Modolo, Zanotti (L), Caporali, Pittarello, Dell'Ermo, Nobili, Rizzo. All. Cervone.

Igor: Laneve, Guatteo, Annovazzi, Bibolotti, Marelli (L), Colombo, Martelli, Badalamenti (L), Dodi, Ojienelo, Mihali, Ianuale, Sclavo. All. Galesso.