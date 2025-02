Fulgor Basket beffata dopo un overtime

Beffa finale al Pala Cipir per la Paffoni, che dopo una lunga battaglia viene beffata al supplementare 81-83 dalla LuxArm Lumezzane. La Fulgor parte molto bene, impostando subito il ritmo della partita e volando con un parziale di 10-2 che illumina la serata. Varaschin si mette in proprio per tenere a galla gli ospiti e, con Amici e Baldini, riesce prima a riagganciare la partita per poi dare uno strappo importante prima del 10'. La Paffoni riparte dal 17-29 e guidata da Maruca e Corgnati prova lentamente la rimonta che però non riesce ad andare oltre il 32-41 dell'intervallo. Nella ripresa Maruca suona subito la carica, ma Varaschin risponde per tenere i rossoverdi a distanza; Stepanovic e Corgnati rispondono alla chiamata e con un buon impatto riescono finalmente a ricucire e impattare la gara sul 47-47. I Lupi di coach Eliantonio sfruttano il momento per prendere di nuovo il vantaggio e solo il canestro di Amici allo scadere registra il -2 al 30'. Ultimo giro di lancette in cui la Paffoni sembra prendere il controllo definitivo delle operazioni con un immediato break che la porta anche a +6 (66-60), ma la LuxArm non si lascia distanziare e rimane sempre a contatto, fino al nuovo pareggio di Deminicis, che manda tutto al supplementare. L'overtime è una giostra di follia in cui la tripla di Mazzantini segna un nuovo +5, ma Amici accorcia dall'arco e poco dopo impatta con un secondo dardo che fissa l'81-81 con palla in mano ai Rossoverdi. Eliantonio disegna l'ultimo tiro, ma la difesa aggressiva di Lumezzane permette di togliere la palla dalle mani di Corgnati e di trovare il canestro della vittoria, con il semigancio di Varaschin che beffa la Fulgor sulla sirena. Paffoni Fulgor Basket Omegna 81

LuxArm Lumezzane 83 (17-29, 15-12, 25-14, 16-18, 8-10) Paffoni Fulgor Basket Omegna: Matteo Maruca 23 (3/4, 5/9), Matteo Corgnati 18 (3/6, 3/5), Saverio Mazzantini 14 (4/7, 1/5), Arsenije Stepanovic 14 (1/6, 3/6), Jacopo Balanzoni 8 (3/5, 0/0), Francesco Paolin 4 (0/1, 1/4), Massimiliano Ferraro 0 (0/1, 0/0), Diego Terenzi 0 (0/1, 0/2), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0), Martino Forte 0 (0/0, 0/0), Andris Misters 0 (0/0, 0/0), Tommaso saverio Bellarosa 0 (0/0, 0/0). LuxArm Lumezzane: Lorenzo Varaschin 24 (12/17, 0/0), Alessandro Amici 15 (3/9, 3/5), Giacomo Baldini 12 (3/8, 1/4), Francesco Deminicis 10 (2/2, 2/4), Mouhammed falilou Mbacke 7 (2/4, 1/2), Giovanni Brescianini 7 (1/3, 1/2), Simone Tomasini 5 (1/2, 0/2), Tommaso Minoli 3 (0/4, 1/7), NicolÒ Salvinelli 0 (0/0, 0/0), Lamine Tandia 0 (0/0, 0/0), Manuel Di meco 0 (0/0, 0/0), Marcis Vitols 0 (0/0, 0/0).