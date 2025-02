Collegno Basket cade in casa contro la Virtus Siena

Collegno Basket non riesce a imporsi nella prima sfida della seconda fase e cade in casa contro Stosa Virtus Siena con il punteggio di 87-103 . Una partita in salita per i biancorossi, che pagano un secondo quarto complicato e non riescono a colmare il gap nonostante una reazione nel secondo tempo. Gli ospiti si dimostrano squadra solida ed efficace, sfruttando la maggiore precisione offensiva e imponendosi con autorità al PalaCollegno.

Per i Lions, spiccano le prestazioni di Obakhavbaye e De Bartolomeo, entrambi autori di 17 punti e ultimi a mollare. Milone (14) e Castellino (12) provano a tenere a galla Collegno nei momenti più difficili, offrendo soluzioni offensive e combattendo su entrambi i lati del campo. Per Siena, Gianoli è il miglior realizzatore con 23 punti, seguito da Calvellini con 21 e Pieri con 16. Guerra (12) e Costantini (10) forniscono un contributo importante alla vittoria dei toscani.

LA GARA

Dopo un avvio equilibrato, con Collegno che prova a rispondere colpo su colpo alle iniziative toscane, Siena prende il controllo della gara nel secondo quarto. Il parziale di 18-30 prima dell’intervallo lungo risulta decisivo, con i biancorossi in difficoltà nel contenere le incursioni ospiti e concedendo troppi rimbalzi offensivi. Al rientro dagli spogliatoi, i Lions provano a rimettersi in carreggiata, ma il terzo quarto segue lo stesso copione del precedente, con Siena che allunga ulteriormente grazie a una circolazione di palla efficace e percentuali al tiro elevate. Nell’ultima frazione, Collegno mette in campo orgoglio e determinazione, riuscendo a imporsi nel parziale (30-21), ma senza mai riaprire davvero il match. Troppo pesante il passivo accumulato nei primi tre quarti per provare una rimonta concreta.

A fine gara, coach Comazzi analizza la prestazione dei suoi: «Prima di tutto, complimenti ai nostri avversari, in particolare al loro allenatore Marco Evangelisti, che ho avuto il privilegio di allenare per due anni a Torino e di apprezzare come giocatore. Sta facendo un ottimo lavoro anche come allenatore, come dimostrato dalla prova di Siena questa sera. Si sono presentati con il giusto atteggiamento, cosa che purtroppo noi non abbiamo avuto, soprattutto nel primo tempo e in particolare nel secondo quarto, che ha indirizzato la gara. L’obiettivo di questa prima partita era anche di capire il livello dell'altro girone, che è sicuramente di un livello tecnico molto elevato, come dimostrato dalla partita di questa sera e anche da qualche altro risultato di giornata. Dobbiamo quindi essere pronti a lottare con un atteggiamento completamente diverso da quello che abbiamo avuto nel secondo quarto. Dopo un buon avvio, abbiamo iniziato a fare confusione, concedendo troppi rimbalzi offensivi e risultando inconsistenti in area. I numeri parlano chiaro: 62% da due punti per loro e nessuna tripla realizzata, segno di una nostra difesa poco efficace. Nel secondo tempo abbiamo avuto una reazione e i ragazzi non hanno mollato, provando anche qualche soluzione tattica differente. Abbiamo pagato problemi di falli che hanno condizionato le rotazioni, ma l’atteggiamento del secondo quarto non deve più ripetersi. Dobbiamo affrontare le prossime 11 partite con la mentalità giusta per raggiungere il nostro obiettivo».

TABELLINI

Collegno Basket 87

Stosa Virtus Siena 103

(18-22, 18-30, 21-30, 30-21)

Collegno Basket: Obase 6, Milone 14, Castellino 12, Tarditi 9, Quagliotto ne, Fracasso 5, Obakhavbaye 17, Grillo 6, Marcato ne, Ferrero ne, Lo Buono 1, De Bartolomeo 17. All. Comazzi. Ass. Ancona, Di Gioia.

Stosa Virtus Siena: Bartoletti ne, Joksimovic 4, Zocca 9, Olleia 4, Costantini 10, Calvellini 21, Pieri 16, Gianoli 23, Braccagni 4, Guerra 12. All. Evangelisti.