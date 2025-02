Cuneo porta a casa un punto importante contro la Capolista

Nel primo set i cuneesi non riescono a contenere il gioco dei padroni di casa che prosegue a senso unico.

Si inverte la tendenza nel secondo parziale, dove sono i biancoblù a partire bene e mantenere un livello di gioco alto con Pinali che entra in partita a buon ritmo. I canarini in difficoltà con Gamba sottotono.

Parità al Pala Prata e si riparte con la terza frazione, dove l’efficienza in ricezione e difesa, unita all’incisività dell’opposto in attacco e di Codarin a muro, permettono a Cuneo di aggiudicarsi ai vantaggi il set e un punto assicurato da mettere in cassaforte.

La quarta frazione inizia con la consapevolezza che Gamba ha trovato il ritmo gara. Coach Battocchio effettua diversi cambi; Sottile e compagni non riescono a prendere le redini e si va al tie-break. L’ultimo atto del match vede un grande equilibrio di gioco; Cuneo arriva per primo al cambio campo con un +2. I padroni di casa invertono subito il risultato. Sul 14-12 entra Allik al servizio, ma viene contenuto e chiude il match Ernastowicz (15-12).

Un punto importante quello che Sottile e compagni portano a casa dalla difficile trasferta a Prata di Pordenone. La prossima giornata i biancoblù torneranno a giocarla in casa, domenica 23 febbraio alle ore 18.00, contro Ravenna, altro Big match da non perdere.

Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Pinali opposto, Codarin e Volpato centro, Sette e Malavasi schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Di Pietro schiera: Alberini palleggio, Gamba opposto, Katalan e Scopelliti al centro, Terpin e Ernastowicz schiacciatori; Benedicenti (L).

Mvp di serata Alberto Benedicenti Libero della Tinet Prata di Pordenone.

A fine match queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio «Qualche rammarico per come abbiamo gestito la fine del tie-break soprattutto, però molta consapevolezza che tutto sommato a questo livello ci stiamo, chiaro che siamo venuti qua per provare a vincere ed usciamo con una sconfitta e un punto fatto. Sicuramente la cosa più importante è aver visto in campo Allik e pian piano lavoreremo per recuperarlo e far rifiatare un po’ Sette che ha bisogno lui stesso di recupero per la caviglia. Ripeto qualche rammarico per il tie-break, ma onore al merito a Prata che è in altissima classifica non a caso».

Prossimo appuntamento, domenica 23 febbraio alle ore 18.00 in casa con Ravenna. Prevendita attiva su Liveticket con possibilità di acquistare i biglietti anche presso il negozio di C.so Nizza a Cuneo di Energia Pulita.

Dalle 16.30 del game day, apertura biglietteria e cancelli del palasport di Cuneo, con distribuzione biglietti dalle 16.30 alle 17.20 ed estrazione alle 17.30 di alcuni premi by Falegnameria GMG sponsor del match day e del bracciale Cuneo Volley con inserto in argento by Casciola Gioielli.

Tinet Prata di Pordenone 3

MA Acqua S.Bernardo Cuneo 2

Parziali (25-16/18-25/24-26/25-17/15-12)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile (K), Pinali 27, Volpato 10, Codarin 11, Sette 9, Malavasi 3; Cavaccini (L1); Allik 7, Mastrangelo, Maciel 2, Compagnoni, Agapitòs, Oberto. N.e. Brignach (L2).

All.: Matteo Battocchio

II All.: Matteo Morando

Ricezione positiva: 46%; Attacco: 43%; Muri 13; Ace 3.

Tinet Prata di Pordenone: Alberini 3, Gamba 22, Katalan (K) 8, Scopelliti 4, Terpin 23, Enrastowicz 20; Benedicenti (L1); Agrusti. N.e. Sist, Meneghel, Guerriero, Bomben, Truocchio, Aiello(L2).

All.: Mario Di Pietro.

II All.: Luca Vallortigara.

Ricezione positiva: 61%; Attacco: 49%; Muri 12; Ace 8.

Durata set: 23’, 26’, 31’, 24’, 19’.

Durata totale: 123’.

Arbitri: Antonio Mazzarà, Anthony Giglio.