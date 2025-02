L’IVECO Cus Torino Rugby perde all’Albonico con il Villorba

Queste le parole di Alberto Carbone a fine gara: «siamo molto contenti della nostra prestazione, i complimenti vanno alle avversarie per il livello e per l’esempio che ci hanno dato, devono essere per noi di ispirazione, dobbiamo prendere esempio da campionesse d’Italia come loro. Abbiamo disputato un’ottima prestazione e mostrato il nostro gioco, il Villorba è infatti andato in difficoltà soprattutto nei primi 40 minuti. È comunque difficile mettere in difficoltà una squadra come questa. Sul lungo abbiamo patito i minutaggi e arriviamo da un periodo di parecchi infortuni ma questa prestazione è sicuramente un buon piano di partenza per le prossime tre settimane».