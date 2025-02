Reale Mutua lotta al PalaPentassuglia ma esce sconfitta: vince Brindisi 

La sfida del PalaPentassuglia ha visto le due squadre combattere per tutti i 40 minuti, restando sempre a distanza ravvicinata, con i padroni di casa che hanno fatto valere una maggiore lucidità nei momenti decisivi per conquistare i due punti in palio. A Torino va il merito di aver lottato fino alla fine, tenendo testa a una formazione ben strutturata e in costante crescita come quella di coach Bucchi, ma i gialloblù tornano a casa a mani vuote pagando percentuali insufficienti dalla lunetta (11/19 ai tiri liberi) e scelte imprecise nel finale in volata. Finisce 78-74, con Torino che cercherà di riscattarsi immediatamente nel doppio turno in casa della prossima settimana, contro Bologna (mercoledì 19/2) e Livorno (domenica 23/2).

QUINTETTI

Brindisi: Calzavara, Brown, Arletti, Ogden, Vildera

Torino: Schina, Taylor, Severini, Ajayi, Seck

Primi minuti di pallacanestro ad un ritmo tutt’altro che scoppiettante, con entrambi gli attacchi che fanno fatica ad entrare in ritmo. I primi veri squilli gialloblù arrivano con il rientrante Landi e capitan Schina, per permettere a Torino di condurre il punteggio per gran parte del primo quarto. La connessione Taylor-Ladurner si ripropone dopo la sfida di domenica scorsa contro Vigevano, ma dall’altra parte i brindisini restano a contatto con Vildera e Arletti per chiudere la prima frazione in perfetta parità sul 17-17.

Si scalda Montano in apertura di secondo quarto: la guardia bolognese sfrutta al meglio i buoni tiri che l’attacco di Torino costruisce per lui e i gialloblù abbozzano così un tentativo di allungo. Dall’altra parte però Brindisi non rimane a guardare e Brown si carica sulle spalle l’attacco brindisino per tenere tutto in equilibrio. Schina attacca con personalità il ferro, Ladurner contribuisce nel pitturato ma col passare dei minuti la difesa brindisina trova le contromisure per forzare qualche palla persa di troppo ai gialloblù. In questo modo i padroni di casa si lanciano in transizione per rimanere a contatto. Il punteggio è così nuovamente in perfetta parità a metà gara: 40-40.

Percentuali che fisiologicamente iniziano ad abbassarsi su ambo i lati alla ripresa dei giochi, con il punteggio che resta in perfetto equilibrio. Sul finire del terzo quarto arriva la fiammata dei padroni di casa con Brown e Laquintana per mettere la testa avanti e allungare fino al +6, ma Gallo accorcia le distanze sul 62-58 con cui si chiude il terzo periodo.

Torino cerca di rimanere in scia in apertura di quarto quarto: Ife Ajayi, piuttosto opaco per gran parte di gara, prova ad entrare in partita ma appare fin troppo nervoso sul parquet, influenzando negativamente il suo rendimento in campo. Brown e Calzavara provano a respingere i tentativi di aggancio da parte dei gialloblù e Brindisi ha così 4 lunghezze di vantaggio all’inizio degli ultimi tre minuti di gioco (71-67). Torino non molla e riesce ad impattare con Taylor e Ajayi all’inizio dell’ultimo minuto ma dall’altra parte i gialloblù concedono una penetrazione troppo facile a Brown che appoggia per il +2 a 35 secondi dal termine (76-74). Dopo il timeout di coach Moretti, l’attacco gialloblù non trova il canestro dopo una scelta di tiro un po’ troppo affrettata di Montano. Brindisi gestisce nei secondi finali e conquista la vittoria per 78-74.

Coach Moretti in sala stampa dopo la partita: «Sicuramente è stata una partita intensa, dura, giocata bene da entrambe le squadre. Da parte nostra c’è del rammarico perché abbiamo giocato una gara solida, compatta e interpretata bene, aiutandoci. Sapevamo che sarebbe stata difficile specialmente in attacco perché Brindisi è una squadra ben organizzata. È stata una gara sporcata da tanti piccoli dettagli, specialmente i tiri liberi e alcune situazioni in cui avremmo potuto rubare canestri facili. Quando le partite si giocano punto a punto, ogni dettaglio è importante. Credo che da questa sera possiamo comunque uscire con fiducia. Vogliamo imparare dai nostri errori, andando a ripulire quelle imprecisioni che ci hanno impedito di portare a casa la vittoria.»

Valtur Brindisi 78

Reale Mutua Torino 74

Parziali (17-17, 23-23, 22-18, 16-16)

Valtur Brindisi: Isiah Brown 23 (7/12, 1/5), Giovanni Vildera 13 (5/5, 0/0), Andrea Calzavara 10 (1/6, 2/4), Mark Ogden 7 (1/4, 1/2), Gianmarco Arletti 7 (3/5, 0/0), Tommaso Laquintana 7 (1/4, 1/3), Edoardo Del cadia 6 (2/2, 0/0), Todor Radonjic 3 (0/0, 1/4), Tommaso Fantoma 2 (1/1, 0/0), Niccolo De vico 0 (0/0, 0/0), Davide Buttiglione 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 18 / 22 - Rimbalzi: 31 7 + 24 (Mark Ogden 9) - Assist: 11 (Isiah Brown, Andrea Calzavara 3).

Reale Mutua Torino: Kevion Taylor 16 (3/9, 3/7), Matteo Montano 16 (2/3, 3/6), Ife Ajayi 15 (6/15, 0/1), Matteo Schina 12 (2/4, 2/5), Maximilian Ladurner 8 (3/3, 0/0), Aristide Landi 3 (0/0, 1/1), Fadilou Seck 2 (1/1, 0/0), Antonio Gallo 2 (1/1, 0/0), Giovanni Severini 0 (0/0, 0/3), Matteo Ghirlanda 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 11 / 19 - Rimbalzi: 33 9 + 24 (Maximilian Ladurner 9) - Assist: 11 (Kevion Taylor, Maximilian Ladurner, Aristide Landi 2).