Troppa Treviglio per la Novipiù. Netta vittoria per gli ospiti

Brutta prestazione questa sera per i ragazzi di coach Fabio Corbani che non sono riusciti a riprendere il primo break degli ospiti e hanno dovuto disputare una gara di rincorsa. Novipiù che comincia con Vecerina, Stazzonelli, Pepper, Martinoni e Wojciechowski, Treviglio dopo i primi minuti mette in campo anche Lionel Abega che era fermo per infortunio e ritorna in campo aggiungendo ulteriore valore al roster di coach Davide Villa.

Tommaso Vecchiola è “on fire”, il giovane playmaker classe 2004 chiuderà con 23 punti e 3/4 da 3 punti. Sandi Marcius commette subito tre falli e obbliga il coach a dare più spazio a Luigi Sergio e Luca Manenti che non fanno rimpiangere il centro croato. Per la Novipiù è il solito Martinoni a tenere a galla i suoi. Il primo parziale si chiude con Treviglio in vantaggio 21-29. Nel secondo quarto i rossoblù non riescono ad invertire la rotta. Dalla distanza Monferrato non è in serata, il confronto delle statistiche alla fine vedranno i padroni di casa con il 20% contro il 46% dall’arco prodotto da Treviglio. Si va all’intervallo lungo sul +17 per gli ospiti.

Il terzo e il quarto periodo vedono la Novipiù non riuscire mai a riavvicinarsi agli avversari. Vecerina prova a tenere alto l’orgoglio dei suoi con qualche penetrazione a canestro, Guerra mette a segno due triple. Ma questa sera proprio non è cosa. Nelle battute finali coach Corbani decide di gestire il minutaggio dei giocatori in vista del doppio impegno di settimana prossima. Ora è necessario resettare e ripartire da quello che di buono si era costruito fino a qui. Mercoledì i rossoblù saranno impegnati a Fiorenzuola nel turno infrasettimanale, e poi domenica sempre in trasferta ad Agrigento.

Coach Fabio Corbani al termine della gara: «Questa settimana abbiamo recuperato la salute dei giocatori, ma siamo in un evidente momento di calo fisico importante, oltre ad essere più corti. Le due cose insieme ci creano un enorme danno. Abbiamo un problema offensivo stra evidente e senza far canestro da 3 punti non si può vincere. Peccato perchè nei primi minuti la partita era cominciata nel modo corretto, poi abbiamo avuto troppi momenti senza riuscire a fare canestro. Senza Rupil per noi comincia un campionato completamente diverso, dove dovremo aggrapparci ad una continuità difensiva indipendente dall’attacco ed è molto complesso. Per questo avremo bisogno di tutta la panchina, oggi ho finito con molti giovani perchè ho bisogno che prendano fiducia. Dobbiamo essere bravi a far ripartire il nostro campionato in maniera completamente diversa, a partire da mercoledì contro Fiorenzuola.»

Novipiù Monferrato Basket 67

TAV Treviglio Brianza Basket 103

Parziali (21-29, 22-31, 16-27, 8-16)

Novipiù Monferrato Basket: Niccolo Martinoni 21 (7/11, 1/4), Simone Vecerina 11 (2/7, 1/5), Umberto Stazzonelli 8 (3/6, 0/2), Mamoudou Dia 7 (2/3, 0/0), Francesco Guerra 7 (0/0, 2/8), Dalton Pepper 5 (1/2, 1/8), Jakub Wojciechowski 5 (1/3, 1/3), Francesco Marcucci 3 (0/4, 1/2), Pietro Basta 0 (0/0, 0/3), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/0), Luca Ravioli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 19 – Rimbalzi: 30 11 + 19 (Umberto Stazzonelli 7) – Assist: 10 (Umberto Stazzonelli 4)

TAV Treviglio Brianza Basket: Tommaso Vecchiola 23 (7/11, 3/4), Denis Alibegovic 13 (2/6, 2/4), Aleksandar Marcius 13 (4/5, 0/0), Luigi Sergio 12 (3/3, 1/1), Giacomo Zanetti 10 (2/5, 1/4), Davide Reati 10 (1/1, 2/2), Matteo Cagliani 9 (2/4, 1/3), Luca Manenti 6 (3/5, 0/0), Marco Restelli 5 (1/2, 1/3), Lionel Abega 2 (1/2, 0/2), Giacomo Carpi 0 (0/0, 0/1), Alessandro Daccò 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 23 – Rimbalzi: 47 10 + 37 (Luca Manenti 8) – Assist: 14 (Denis Alibegovic 4)