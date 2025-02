Serie C 2025, Eurogymnica sul podio

Come sempre interminabile, la gara contava ai nastri di partenza 49 formazioni, ognuna impegnata sui 4 attrezzi. Le ginnaste di ogni team si sono dunque avvicendate a cerchio, palla, clavette e nastro e la somma dei punteggi di ognuna ha determinato quello totale.

Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro, presenti in Veneto anche in qualità di allenatrici della Squadra Nazionale Junior, hanno mandato in pedana un quartetto che ha coniugato esperienza, grazie a capitan Bertoni e l'ex azzurra Cuttini, con l'energia spumeggiante della Parente, classe 2010 e la freschezza della Sordi, la più giovani della squadra.

Una partecipazione finalizzata a testare gli esercizi in previsione della prima di A1, in programma sabato prossimo a Chieti e che ha dato buone indicazioni.