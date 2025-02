Autosped BCC Derthona-Battipaglia: scatta la vendita dei biglietti

La gara contro la squadra campana inaugura la fase finale della regular season del torneo, un mese in cui le Giraffe scenderanno in campo davanti al proprio pubblico in quattro delle ultime cinque partite in programma.

La Società comunica che i biglietti sono in vendita, a partire da stamattina, sul sito di Vivaticket e presso la sede del Derthona Basket sita in via San Marziano 4 a Tortona. I tagliandi, sino a esaurimento posti, saranno acquistabili anche presso la biglietteria della Cittadella dello Sport il pomeriggio del giorno di gara.

Il costo del biglietto intero è pari a 10 euro, mentre il ridotto (riservato ai ragazzi dai 15 ai 18 anni e agli Over 65) ha un prezzo di 5 euro.