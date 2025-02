Club76: i risultati del weekend 

In Serie B2 per Chieri le ragazze biancoblù hanno ceduto 1-3 nell'incontro con Pallavolo Florens Vigevano. Il Chieri affronta la capolista Vigevano in una gara all’apparenza senza storia. Le ragazze di Chieri, però, giocano una gara gagliarda e molto combattuta, soprattutto nei primi due set, quando si lotta punto a punto. Le “clubbine” pagano ancora un’esperienza dovuta a età e disabitudine nel giocare contro formazioni più anziane e strutturate. Top scorer per Chieri Carol Giannelli con 16 punti, seguita da Zussino con 15 e dalla coppia Lavagnino e Appiah con 11 punti ciascuna. Prossima gara sabato 1 marzo alle 18,30 al PalaFenera di Chieri, contro MTV Guffanti Milano.

In U16 regionale il Club76 Playasti ha vinto 3-0 contro PVB Canelli Bosca 16.

In Serie C il Club76 Playasti si è imposto su Val Sangone Volley per 1-3. Tre punti fondamentali messi in bisaccia dalle giovani ragazze guidate da coach Silvia Asola.

In U16 il Club76 Playasti ha ceduto, invece, 3-0 contro L'Alba Volley Regionale.

In I Divisione le ragazze del Club76 Playasti hanno vinto 0-3 contro Banca di Caraglio. Un match di fatto a senso unico, che ha permesso alle “clubbine” di tornare a casa dalla trasferta a pieno bottino.

Ottima prestazione anche per il Club76 Fenera Chieri Gold che, in U13, agli ottavi di finale, ha vinto 3-0 contro BZZ Piossasco Volley. Ora, però, testa ai quarti, con il doppio confronto contro CUS Torino.

ALTRI RISULTATI

Sabato 15 febbraio

Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°-16° posto: PVB Canelli Bosca 14 vs Club76 L’Alba Volley 2011 Reg 0-3

Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 9°-16° posto: Monvi Bam Lpm Verde vs Club76 Playasti Provinciale 0-3

Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 9°-16° posto: Club76 Playasti 2012 vs Lab Travel Cuneo 1-3

Under 14 F.C.T. Torino Tabellone Finale: R7-Ve.La Venaria vs Club76 Gold MTS Ser 3-0 Domenica 16 febbraio