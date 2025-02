S.G. Concordia: prima prova del Campionato di Serie C a Cittadella di Padova

Sabato, a Cittadella di Padova, ha preso il via il Campionato di Serie C, Campionato in cui ciascuna rappresentativa passa al completo alternando le proprie ginnaste ai 4 attrezzi: cerchio, palla, clavette, nastro. Per la Concordia sono scese in pedana Sabrina De Marco, Elisabetta Digitali, la cuneese Arianna Caliman e la varesina Chloe Catena, che quest’anno gareggeranno con i colori della Società chivassese. Quarantanove le squadre in gara, alcune delle quali, come la Concordia, già presenti in Serie A e Serie B, con l’obiettivo di “testare” su una pedana ufficiale gli esercizi che saranno presentati nei Campionati Nazionali che prenderanno il via domenica prossima. Una prova complessivamente buona per le Concordine, che si sono piazzate al 15° posto, con margini di miglioramento, come hanno osservato le tecniche del settore Gold, Clara Shermer e Selene Osti, che hanno seguito le ginnaste nella trasferta padovana.

Nel frattempo, alcune ginnaste del settore Silver sono state impegnate nella 1^ Prova Regionale del Campionato Individuale Silver LC, organizzato al Palalancia di Chivasso dalla Concordia stessa. Una lunga maratona, che ha tenuto impegnato lo staff della Società chivassese per due giornate intere, per accogliere 280 ginnaste, appartenenti alle Società del Piemonte e della Valle d’Aosta, per un totale di 560 esercizi. Sulla pedana del Palalancia, sabato sono scese le Concordine Martina Amedei e Lisa Roccati, mentre domenica è toccato alle Allieve Sara De Marco, Valentina Da Mota Calzolari e Rebecca Prato, seguite dalle Junior Beatrice Zanella, Zoe Gamba, Greta Marotta, Ginevra Giordana. Due gli esercizi presentati da ogni ginnasta, valutati da un punteggio per Specialità, che varia da un attrezzo all’altro. I punteggi si sommano per la classifica generale, dove le posizioni sono determinate da differenze di pochi millesimi. Difficile quindi accedere al podio della classifica All Around, anche se i piazzamenti nelle Specialità sono nei primi posti. Sabato è riuscita a conquistare l’Argento All Around e a salire sul podio Martina Amedei, nelle Junior 1 LC1, mentre Lisa Roccati si è piazzata al 4° posto, col 3° punteggio sia al cerchio che alla palla. Domenica, grande emozione per la giovanissima Sara Di Marco, alla sua prima gara federale, che ha raggiunto il 3° gradino del podio, con il 2° punteggio sia al corpo libero che alla palla. Rebecca si è piazzata all’11° posto e Valentina si è fermata in 18^ posizione. Tra le più grandi, Greta Marotta ha conquistato il Bronzo assoluto, segnando il 1° punteggio alle clavette, mentre per le altre Junior ci sono stati troppi errori evitabili in uno dei due esercizi eseguiti, che le hanno tenute lontane dal podio: Beatrice Zanella, con una bellissima prova al cerchio premiata dal 1° punteggio, è 7^ assoluta, Zoe Gamba presenta un buon esercizio alla palla, che ottiene il 2° punteggio di Specialità, ed è 6^ assoluta, Ginevra Giordana presenta una bella prova alla fune, che la pone al 1° posto in questa Specialità, ed è 8^ assoluta.

«Per tutte le ginnaste che hanno gareggiato oggi – afferma la tecnica Martina Brosio, responsabile del settore Silver della Concordia, che segue la preparazione delle ginnaste con la collaborazione di Giulia Manusia - esistono margini di miglioramento e di crescita, da sfruttare nelle prossime prove».