Nell'ultima settimana, l'Under 14 Regionale vince il derby con Unione Basket Collinare, l'Under 14 Uisp targata T-Sec vince ancora (ottava vittoria in otto gare) con Basket Alfieri e l'Under 17 Regionale supera con slancio Scuola Basket Asti (gruppo Arancio). I Top Junior, dopo una gara equilibrata, vincono con Tam Tam Torino.