Le ragazze di coach Manno, ancora prive di Riva, ma che recuperano Cabassa, hanno giocato una buona partita senza esclusioni di colpi, sprecando il vantaggio nel quarto set dopo avere avuto la palla del match a disposizione. La Libellula si è dimostrata una squadra paziente e cinica, restando in partita anche nei momenti di difficoltà. La Tecnicaer incassa comunque un punto e occupa il quarto posto in classifica alle spalle di Volano, che vince contro il Club Italia.

Nel primo set, coach Manno schiera Granieri in palleggio, Cabassa opposto, Destefanis e Ruggiero in centro, Malinov e Tesanovic in banda, Formaggio libero. Dopo un iniziale pareggio (8 pari) la Libellula Bra, con il turno al servizio di Damato, inizia a prendere le distanze dalla padrone di casa. Entrano Nardoianni al posto di Cabassa e Tonelli al posto di Tesanovic, ma il set è già compromesso e con un muro punto su Malinov, il set finisce 25 a 18 per le ospiti.

Nel secondo set si vede finalmente la reazione delle padrone di casa, che nella seconda metà del set, con il turno al servizio di Tesanovic si porta in vantaggio di 3 punti sulle avversarie. Con capitan Destefanis che va a segno sia in attacco che a muro, le ragazze della Tecnicaer costringono coach Barisciani a chiamare il primo time out sul 16-13. Il set se lo aggiudicano le padrone di casa proprio con un attacco in fast del suo capitano per 25-18.

Nel terzo set sono le ragazze di coach Manno a portarsi subito in vantaggio: le tigri santenesi tengono benissimo in seconda linea e Granieri non può far altro che servire i suoi attaccanti. La palla del punto decisivo la mette a terra Ruggiero con un attacco in primo tempo. Nel quarto parziale la Tecnicaer cerca di spingere sull'acceleratore, ma la Libellula rimane attaccata al set e al risultato. Si arriva ai vantaggi, ma è decisiva per le ospiti Cicogna che risolve il parziale e porta tutti al tie-break.

Il set decisivo parte in assoluta parità con la Libellula ritrovata e una Mts che non si arrende facilmente. Nonostante il punto a punto fino alla fine del set è la formazione ospite a chiudere la partita con un attacco che tocca impercettibilmente le mani del muro santenese e fissa il definitivo 15-12.

Queste le parole di coach Manno a fine partita: «Nella gara con Bra siamo stati bravi a reagire immediatamente alla sconfitta del primo set e a vincere i due successivi ma, nel quarto, abbiamo sciupato un discreto vantaggio sul finale e due match ball. Poteva essere una vittoria piena e invece portiamo a casa un punto: le avversarie hanno avuto pazienza e sono state più ciniche di noi nei momenti importanti e nel tie break sono state brave a mantenere un paio di punti di vantaggio fino alla fine. Adesso ci attende una settimana di lavoro prima della pausa e tre trasferte consecutive dove bisognerà ritrovare quella capacità di gestire al meglio i finali dei set, come abbiamo dimostrato di saper fare in passato».