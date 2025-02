Dopo un inizio da botta e risposta, con il punteggio in parità, due triple consecutive da parte dei toscani permettono agli ospiti di chiudere il primo quarto in vantaggio (13-17). Dopo la prima minipausa la squadra allenata da Luca Ansaloni, ancora priva degli infortunati Nicolò Gatti e Tommaso Diodati, rientra con un ritmo diverso riuscendo a ridurre il gap portandosi sul -1, ma il buon momento bianconero non dura molto. San Miniato apre un importante parziale con Menconi e Caglio protagonisti, permettendo agli ospiti di allungare sul +15 e andare negli spogliatoi sul risultato di 26-41.