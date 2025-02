Nella prima giornata (posticipata rispetto al calendario regolare) gli Squali affrontano Bc Servizi Basket Aretina mercoledì 19 febbraio alle 20.30 fra le mura di casa di Boffalorello. Una partita subito "speciale": coach Michele Catalani, nato ad Arezzo, ha mosso i suoi primi passi da giovanissimo allenatore, proprio in questa società.

Ed è il coach a lanciare la carica: «Arezzo è squadra che ha esperienza e contro cui sicuramente dovremo produrre una prestazione difensiva di alto livello per essere competitivi». E conferma il momento speciale che sarà domani: «È il club della mia città e il posto dove ho mosso i miei primi passi prima come giocatore e poi come allenatore. Incontrerò tanti amici che non vedo da anni e sarà sicuramente emozionante. Ho sempre seguito le vicende del basket aretino e sono un loro grande tifoso. Sedere per la prima volta sulla panchina opposta sarà sicuramente emozionante».