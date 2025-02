Diciottesima giornata di Serie C Interregionale in archivio, con i Leopardi che ospitano la US Marnatese, terza forza del campionato forte di una vittoria di spessore in casa di Varese Basket Academy.

LA GARA

Alla palla a due, coach Conti schiera Possekel, Galliera Ricci, Stiffi, Amadu e Drame. Coach Donati risponde con Arui, Passerini, Calzavara, Augusto e Filippi. Partenza a fionda per BEA, che trova un parziale di 5-0 firmato Amadu e Drame, ma arriva da subito la reazione dei lombardi, che fanno intravedere un antipasto di quello che sarebbe successo più avanti nel match. Controparziale di 13-0 degli ospiti, ma i Leopardi non demordono e inseguono sul 20 a 25 alla prima sirena. Anche nella seconda decina Marnate prova a scappare, guidata dai canestri di Filippi e dalle triple di Passerini, ma BEA si affida al post basso di capitan Drame e alle schiacciate di Wisdom Okoro, andando alla pausa lunga sul -10.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, la Marnatese mette la freccia e crea il solco che deciderà la partita. Calzavara e letale da oltre l’arco, seguito a ruota da Filippi e Passerini. BEA cerca di rimanere attaccata alla partita con le triple di Musto e la regia di Possekel, ma i ragazzi di coach Donati scollinano anche il +20, indirizzando fortemente il match. Ultima decina di rotazioni per entrambi gli allenatori, con coach Conti che può permettere al nuovo acquisto Radu Draghici di mettere minuti preziosi nelle gambe in vista dei prossimi impegni. Marnate chiude sul 66 a 90, agganciando Varese Academy al secondo posto in classifica.

IL COMMENTO

«Abbiamo giocato contro una squadra in formissima, che ha appena battuto Varese nonostante problemi di infortuni – commenta coach Franz Conti – Giocano veramente bene, sono la miglior squadra per la capacità di eseguire a metà campo ad alto ritmo. Hanno avuto una grande fiducia al tiro da fuori, dunque per noi è diventato difficile. Ci abbiamo provato mettendo la palla in post basso, una delle poche situazioni dove siamo riusciti a prendere vantaggio. Complimenti a una delle squadre migliori di questo campionato, abbiamo tanto da imparare. Non era questa per noi la partita da vincere, non dimentichiamoci quello che abbiamo fatto dall’inizio del girone di ritorno. Non abbattiamoci e ripartiamo da Casorate».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Come anticipato da coach Conti, BEA riparte dal match con GS Casorate. Appuntamento sabato 22 febbraio al Palasport di Via De Amicis di Casorate Sempione alle ore 19:00.

BEA CHIERI 66

US MARNATESE 90

Parziali (20-25, 34-44, 52-73)

CHIERI: Drame 18, Okoro 10, Gatti 10, Galliera Ricci 6, Viggiano 6, Musto 6, Possekel 4, Stiffi 3, Amadu 3, Draghici, Ruà, Pagano N.E. All. Conti, 1° Ass. Colò, 2° Ass. Turetta, Mass. Oddenino, Acc. Monteleone, Add. Arbitri Mazzardis

MARNATE: Calzavara 19, Filippi 15, Passerini 15, Najafi 12, Cucchi 9, Augusto 9, Scaltritti 6, Arui 3, Ceccarelli 2, Capellaro, Negri N.E. All. Donati, 1° Ass. Grati, 2° Ass. Aspesani