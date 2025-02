Non è estate senza il camp in crociera dei Leoni. Derthona Basket , insieme allo sponsor Costa Crociere , propone anche nel 2025 il Time Out - Summer Camp . Tante le novità previste da questa terza edizione. A partire dalla nave a bordo della quale si effettuerà la settimana a suon di basket, sole, divertimento e tante città e paesaggi mozzafiato da visitare e vedere da una prospettiva speciale, la Costa Pacifica , una delle navi da crociera più importanti al mondo che ospiterà per la prima volta il camp del club bianconero dopo le precedenti esperienze entrambe su Costa Toscana.

Otto giorni e sette notti, dal 5 al 12 luglio, con itinerario sempre nel Mar Mediterraneo ma del tutto inedito: partenza da Savona, prima tappa a Tolone-La Seyne sur Mer, poi a sud per visitare Valencia, lo sbarco alle Isole Baleari a Palma di Maiorca e una giornata di navigazione per tornare in territorio italiano con l’approdo ad Olbia/Costa Smeralda. Dalla Sardegna si riparte per Civitavecchia/Roma, ultima tappa del camp prima della chiusura con il ritorno al porto di Savona.

Un team di allenatori professionisti, allenamenti sul campo presente sul ponte più alto della nave e sulla terraferma negli impianti in tutte le località di sbarco, la visita ai maggiori siti di interesse, attività didattiche extra-basket a bordo, la presenza come testimonial di Andrea Zerini, giocatore professionista della Bertram Derthona Tortona, sono gli ingredienti di un camp unico nel suo genere, che ha riscosso un grandissimo successo nelle passate edizioni abbinando al lato sportivo l’esperienza indimenticabile della vita in crociera. Tanti momenti di intrattenimento in un’esperienza unica e aperta a ragazze e ragazzi, bambine e bambini, nati dal 2006 al 2017, ma anche a tutti coloro che volessero aderire, genitori, parenti o persone che vogliono semplicemente godersi il piacere di una crociera.

Per avere maggiori informazioni relativi a costi e modalità di adesione è possibile contattare la Società via mail all’indirizzo costacrocierecamp@derthonabasket.it

