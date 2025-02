Turno infrasettimanale per la Novipiù Monferrato Basket che mercoledì 19 Febbraio alle ore 20.30 sfiderà al PalArquato i padroni di casa della Fiorenzuola Bees , gara valida per il ventottesimo turno di Serie B Nazionale Old Wild West.

La squadra allenata da coach Dalmonte dopo un inizio di stagione complicato sta trovando più continuità, dopo due vittorie consecutive la striscia si è interrotta domenica ad Agrigento dove ad avere la meglio sono stati i siciliani, che saranno oltretutto avversari della Novipiù nella trasferta di domenica 23 Febbraio. Rispetto alla sfida di andata, che fu di fatto la gara inaugurale del campionato, Fiorenzuola ha messo mano al proprio roster per cercare di invertire la rotta. In regia si sta affermando il play croato Emir Sabic, 14.3 punti di media per lui, affiancato da capitan Riccardo Bottioni, dalla panchina Matteo Negri e Luca Galassi. Alessandro Voltolini da ala piccola, Andrea Colussa e Magaye Seck sotto canestro, nelle rotazioni Ilija Biorac e i giovani Redini, Gaye e Bellinaso. Si prospetta un'altra settimana senza sosta per Martinoni e compagni, Fiorenzuola sarà il primo step per riscattarsi dalla brutta prestazione di domenica e ritrovare la fiducia nei propri mezzi. Poi domenica la trasferta di Agrigento, sempre ostica, a seguire ancora un doppio impegno casalingo. Che il tour de force abbia inizio.

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sui canali social Monferrato Basket.