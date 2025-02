Basket Torino School Cup: conclusa la prima fase

L’atmosfera al Primo Levi è stata elettrizzante: spalti gremiti – specialmente durante le partite della formazione locale – cori incessanti e una partecipazione attiva da parte di tutta la comunità scolastica. Oltre ai giocatori in campo, infatti, anche oggi gli studenti hanno ricoperto un ruolo fondamentale nell’evento, contribuendo come membri dello staff organizzativo, addetti alla comunicazione, tifo organizzato e cheerleader. Un coinvolgimento a tutto tondo che conferma il valore formativo del torneo e il suo successo crescente.

Le partite della seconda giornata (incontri da due tempi di 10 minuti effettivi per tempo)

La prima gara ha visto il Primo Levi, allenato dal rappresentante d’istituto Femmino, affrontare il Cavour, guidato in panchina dalla professoressa Cisternino. L’esito dell’incontro viene indirizzato da subito verso i padroni di casa, capaci di mettere in difficoltà gli avversari con l’atletismo del gruppo e le giocate dei gemelli Castriota. Il Cavour ha cercato di contenere il divario grazie a una buona applicazione difensiva e alla presenza a rimbalzo di Berti. Al termine dei 20 minuti è il Levi a trionfare, 32-17.

La seconda partita ha visto il Volta, guidato dal giocatore-allenatore Pasturo, fronteggiare il Berti, allenato dalla coppia di professori Maurella-Quaglia. Anche qui una gara senza storia sin dalle prime battute, con un Volta troppo fisico, guidato dai punti di Demateis, Costagliola e Lazzari, affermatosi poi come top scorer del girone. Partita difficile per il Berti, che riscontra comunque segnali positivi dalla stazza di Gabutti e dai punti di Milano. Punteggio finale 36-10 in favore del Volta.

La terza partita ha visto affrontarsi Volta e Cavour. Partita che inizia sul filo dell’equilibrio, con un Nicolello in stato di grazia che tiene incollati i liceali; nel secondo quarto il Volta scappa, guadagnando diverse lunghezze di vantaggio, grazie all’atletismo straripante del solito Lazzari e al tocco morbido di Conti. Risultato finale 31-18.

Il quarto match è Berti-Primo Levi, altra partita a senso unico, dominata dai padroni di casa. Il primo tempo vede un Berti combattivo e con discrete percentuali realizzative, guidato dai tiri da fuori di Lupu e Farinella, per poi spegnersi completamente sotto i colpi di Cendola, Raho e compagni. Risultato finale 50-17.

La quinta partita vede opposte le due squadre già eliminate dalla corsa alle Final Four, ovvero Berti e Cavour, protagoniste di una partita in discussione fino all’ultimo possesso. Lupu e Milano trascinano il Berti, mentre Berti (giocatore del Cavour, omonimo del liceo avversario) domina sotto le plance, collezionando 13 punti, aiutato dall’energia difensiva di Nicolello. Punteggio finale 30-25 per il Berti, che si aggiudica il terzo posto nel girone.

La sesta partita, esattamente come venerdì scorso, è la “finalissima” di giornata, che vede opposte Volta e Primo Levi, due squadre certe della qualificazione alle Final Four. La sfida mette in palio il piazzamento come prima testa di serie del raggruppamento. È il Volta a prendere le redini della gara sin da subito, con un Lazzari incontenibile in penetrazione e un Matassa aggressivo a rimbalzo, chiudendo il primo tempo in vantaggio. Volta che inizia bene anche la seconda frazione, toccando i +8 sul 25-17, stimolando la reazione del Primo Levi, guidato da un Cendola capace di mettere grande pressione alla difesa avversaria, subendo 10 falli in soli 20 minuti. Nel finale sale in cattedra Conti che, con 5 punti consecutivi, riporta il Volta avanti nel punteggio. Inutili i tentativi di rimonta dei padroni di casa, che falliscono i 2 tiri liberi decisivi sul -2 a 1.5” dalla fine. Risultato finale 33-31 Volta.

La giornata di oggi decreta ufficialmente il tabellone delle Final Four di giovedì 27 Febbraio, che si terranno al Pala Gianni Asti, casa della Reale Mutua di Serie A2. A contendersi la prima semifinale saranno il Liceo Einstein, primo nel girone A, e l’IIS Primo Levi, secondo nel girone B, mentre la seconda sfida vedrà l’IIS Avogadro, secondo classificato della tappa inaugurale, affrontare il Liceo Volta, vincitore del girone di oggi. Le due vincitrici si sfideranno nella finalissima.

L’attesa cresce, così come l’entusiasmo degli studenti. Due tappe sono completate, ora manca quella decisiva sul palcoscenico più importante, per assegnare il primo trofeo della Basket Torino School Cup.