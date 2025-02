La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 in finale di CEV Challenge Cup

Dopo 34 vittorie in altrettante partite giocate la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 perde la sua imbattibilità europea, ma centra l’obiettivo sognato da tutto il popolo biancoblù conquistando le finali della CEV Challenge Cup . Questo l’epilogo della semifinale di ritorno che vede il Galatasaray Daikin ribaltare il punteggio dell’andata imponendosi 1-3 in un Pala Gianni Asti sold out, poi le chieresi esultare 15-13 nel decisivo golden set. In oltre due ore di gioco di grande intensità il Galatasaray, se mai ci fossero dubbi a riguardo, conferma d’essere una squadra vera. Altrettanto fa Chieri che dopo aver vinto 25-22 il primo set perde 20-25 il secondo, sempre a inseguire, 23-25 il terzo dove rimonta da 16-21 a 23-24 ma manca il colpo di coda, e 25-27 il quarto dopo aver annullato quattro palle match. Il lieto fine arriva in un golden set combattuto punto a punto che le biancoblù fanno loro gettando il cuore oltre l’ostacolo (15-13). Come in tante altre circostanze Chieri beneficia del decisivo contributo delle giocatrici inizialmente in panchina, da Zakchaiou a Guiducci, da Omoruyi ad Anthouli, dopo aver iniziato la partita con lo stesso sestetto della semifinale d’andata (Van Aalen-Gicquel, Gray e Alberti al centro, Buijs e Skinner in banda, Spirito libero). Il Galatasaray invece gioca tutta la partita con lo stesso sestetto, con l’unica novità rispetto all’andata di Akyol al centro con Timmerman. Il premio di MVP viene assegnato a Buijs che risulta anche la top scorer di serata con 25 punti, uno in più di Gicquel (24). Nel tabellino turco spiccano i 21 punti di Lazovic, i 19 di Carutasu e i 16 di Aydin.

«La prestazione che avevamo fatto in Turchia rasentava la perfezione – il commento a caldo del capitano Ilaria Spirito – Sapevamo di doverla replicare per metterle in difficoltà, dopo il secondo set non ci è riuscito tutto, ma col cuore l’abbiamo ribaltata. L’apporto di tutte le giocatrici è stato fondamentale. Siamo davvero felici».Per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 è la terza finale nelle coppe europee dopo quelle già giocate ed entrambe vinte nel 2022/2023 nella CEV Challenge Cup e nel 2023/2024 nella CEV Cup. Avrà dunque l’occasione per provare a centrare il bis in Challenge dopo il trionfo del 22 marzo 2023 a Timisoara.

LA CRONACA

Primo set – Chieri inizia forte guadagnando subito 3 punti di vantaggio dopo un ace di Gicquel (4-1). Lazovic porta il Galatasaray a -1 con un mani out (8-7). Il pareggio ospite si concretizza sul 9-9 con un tap in di Bongaerts, nell’azione successiva le turche passano in vantaggio con Aydin (9-10). Buijs interrompe il filotto avversario, quindi Skinner con una pipe dà a Chieri l’11-10, ma in questa fase l’inerzia resta favorevole al Galatasaray che raggiunge il 12-14 con Aydin costringendo Bregoli a chiamare il primo time out. Al rientro in campo il servizio lungo di Bongaerts vale il 13-14, poi Gray mura Aydin ed è 14-14. Il combattutissimo scambio del 16-16 sembra risolversi per Chieri con un muro di Gicquel, ma il videocheck riscontra un tocco a rete e il punteggio gira in 16-17. Sul 18-18 due errori in attacco di Aydin danno a Chieri il +2, poi Buijs sigla il 21-18. L’attacco fuori di Alberti torna a muovere il punteggio ospite (21-19). Nel finale le biancoblù non si fanno più avvicinare e, guadagnate tre palle set con Skinner (24-21), al secondo tentativo Gicquel chiude 25-22.

Secondo set – Il Galatasaray approccia meglio il secondo set (0-4). Dopo il time out chierese Buijs sigla l’1-4. L’incontro si fa più equilibrato ma le biancoblù continuano a soffrire. Bregoli mischia le carte inserendo Zakchaiou al posto di Gray (7-11), poi Guiducci e Anthouli per Gicquel e Van Aalen. Dopo il cambio di diagonale Chieri si riavvicina a 14-17 grazie ai punti di Anthouli. Lazovic interrompe la striscia chierese (14-18). Di lì in avanti il distacco resta invariato. L’errore in attacco di Alberti regala cinque palle set al Galatasaray (19-24). Anthouli realizza il 20-24, poi la pipe appoggiata in rete da Buijs sancisce il 20-25.

Terzo set – Al rientro in campo Bregoli torna al sestetto iniziale. Sull’1-1 il primo break è del Galatasaray che strappa a 1-4 su servizio di Lazovic. Gicquel firma il 2-4 e il 3-4, poi sbaglia il servizio (3-4). Chieri ritrova la parità sul 6-6 dopo un muro e un attacco di Skinner (6-6). L’errore di Timmerman dà il primo vantaggio del set alle padrone di casa (7-6). Sul 12-12 le turche effettuano un secondo allungo a 12-15 (muro di Akyol su Skinner) costringendo Bregoli a fermare il gioco. Il muro di Timmerman sulla pipe di Skinner, l’errore di Buijs e l’ace di Akyol danno al Galatasaray il +6 (13-19). Entrano Guiducci per Van Aalen e Omoruyi per Skinner. Gicquel interrompe il filotto ospite (14-19). Sul 16-21 Gray si fa male alla caviglia destra e deve lasciare il campo: entra Zakchaiou. Su servizio di Omoruyi le biancoblù dimezzano lo svantaggio con Gicquel e Buijs (19-22). All’errore di Carutasu (20-22) seguono il 20-23 di Lazovic, il 21-23 e il 21-24 Lazovic. Buijs annulla la prima palla set (22-24). Anthoili entra al posto di Gicquel e va al servizio. La seconda palla set ospite se ne va per l’attacco lungo di Aydin (23-24). Aydin si riscatta con un pallonetto vincente dalla seconda linea che porta al giro di campo sul 23-25.

Quarto set – Chieri rientra in campo con Zakchaiou, Omoruyi e Guiducci. Proprio la palleggiatrice realizza l’1-0 con un ace. L’attacco di Buijs dà a Chieri il +3 sul 5-2. Su servizio di Alberti è Gicquel con un muro e un attacco a incrementare il vantaggio (8-3). Il Galatasaray ricuce con Carutasu e Aydin (9-7). Il mani out di Buijs vale il 10-7. Dopo un combattutissimo scambio il muro di Omoruyi su Carutasu ridà il +4 alle chieresi (12-8). Il Galatasaray torna a contatto e dopo il 14-13 di Aydin Bregoli chiama il time out. La rimonta turca si concretizza sul 15-15 con una palla piazzata da Bongaerts all’incrocio delle linee. Un muro su Gicquel, un’incomprensione chierese sotto rete e la diagonale vincente di Carutasu portano le ospiti sul 16-19. Al rientro dal time out di Bregoli è Buijs a realizzare il 17-19. Chieri dimezza lo svantaggio grazie all’errore in attacco di Lazovic (19-20). Negli scambi successivi il Galatasaray mantiene il cambio palla e guaagna due palle set con Akyol (22-24). Nell’azione seguente Buijs attacca fuori ma il videocheck riscontra un tocco a rete e il punteggio cambia in 23-24. L’attacco del possibile 23-25 viene difeso da Omoruyi, poi Zakchaiou realizza il 24-24. Gicquel sbaglia la battuta consegnando al Galatasaray la quarta palla set, vanificata da un attacco lungo di Aydin (25-25). La schiacciatrice si riscatta subito siglando il 25-26. La quinta palla set è quella buona per le turche che chiudono 25-27 con Lazovic portando la partita al golden set.

Golden set – Omoruyi dà l’1-0 a Chieri che con Gicquel guadagna anche il primo punto break (3-1). Il punteggio torna in parità sul 4-4 dopo l’attacco lungo di Zakchaiou. Sul 6-6 il muro di Timmerman su Gicquel consegna il primo vantaggio alle turche. Le biancoblù rispondono con un muro di Alberti (7-7). Timmerman in fast porta il Galatasaray avanti al giro di campo (7-8). Le padrone di casa tornano avanti sul 10-9 grazie a un errore di Lazovic. Anthouli entra per alzare il muro e in contrattacco firma l’11-9. Dopo il time-out di Bigarelli Gicquel serve lungo (11-10). Omoruyi di forza mette a terra il 12-10. A favore delle padrone di casa anche il punto successivo chiuso in parallela da Gicquel (13-10). Carutasu ferma il filotto chierese (13-11), poi Lazovic realizza il 13-12. Time out di Bregoli. Gicquel con mani-out dà due palle match a Chieri. Lazovic sfonda il muro ed è 14-13. Al secondo tentativo il muro di Alberti su Aydin regala la terza finale europea alle biancoblù.

Le finali d’andata e di ritorno si giocheranno nelle prime due settimane di marzo. Domani Chieri saprà se la sua avversaria sarà Roma o il Postdam.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 1

Galatasaray Daikin Istanbul 3

Parziali (25-22; 20-25; 23-25; 25-27; 15-13 golden set)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen, Gicquel 24, Gray 1, Alberti 2, Buijs 25, Skinner 8; Spirito (L); Guiducci 1, Rolando, Anthouli 5, Omoruyi 7, Zakchaiou 3. N. e. Lyashko, Bednarek (2L). All. Bregoli; 2° Rostagno.

GALATASARAY DAIKIN ISTANBUL: Bongaerts 3, Carutasu 19, Akyol 13, Timmerman 11, Aydin 16, Lazovic 21; Akarcesme (L); N. e. Kilic, Guveli, Hacımustafaoglu, Kalandadze, Arisan, Ozel, Dumanoglu (2L). All. Bigarelli; 2° Pasaoglu.

ARBITRI: Savu (Romania) e Gjoka (Albania).

NOTE: presenti 3900 spettatori. Durata set: 26′, 28′, 27′, 31′, 17′. Errori in battuta: 10-11. Servizi vincenti: 2-2. Muri: 14-10. MVP: Buijs.