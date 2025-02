Basket College Novara:  Luca Campari in panchina e Paolo Tiramani in dirigenza

Prosegue il lavoro di assestamento in vista dell’ultimo tratto di campionato di serie C unica in casa Basket College Novara . Percorso decisivo per le ultime due squadre che subiranno la retrocessione in serie D regionale. Nonostante il grande lavoro innegabilmente svolto in palestra da Coach Lo Storto da metà novembre in avanti, i risultati e la classifica ancora troppo deficitaria rispetto agli sforzi profusi, risultano fatali per l’allenatore milanese, con il quale si sta comunque cercando di mantenere l’impegno di responsabile del settore giovanile novarese. La guida della prima squadra passa così a Luca Campari , una vita dedicata al basket da giocatore prima ed ora da allenatore, attualmente ad Oleggio, dove manterrà l’attuale impegno dividendosi nella conduzione, appunto, con Novara. Coach Campari torna ad allenare sotto la Cupola di S. Gaudenzio, ricomponendo con il Direttore Sportivo Dario Corbellini il binomio vincente che tanto bene aveva fatto, riscaldando l’ambiente cestistico di una città intera, con il Basket Vittoria Novara. A conferma di quanto Novara stia cercando la perfetta sintonia, proprio per gestire al meglio, anche mentalmente, i futuri impegni dei collegiali novaresi. Playout compresi.

«Sono molto felice e onorato per questa opportunità che Basket College Novara mi ha offerto e ringrazio tutta la dirigenza per aver creduto in me». Queste le prime parole di Coach Luca Campari «Dalle prime ore in palestra ho potuto subito notare il grande lavoro svolto dallo staff tecnico in precedenza e le grandi potenzialità tecniche del gruppo. Dovremo solo recuperare fiducia che, come sempre, manca quando non arrivano i risultati. Quella che ci attende è una sfida difficile, ma sono convinto che con le nostre forze e senza rinunciare ad un pizzico di fortuna, la stagione possa cambiare ottenendo il risultato sperato da tutti: mantenere una categoria così importante per la città di Novara».

Ma non è tutto sul fronte College Novara, oltre al nuovo Coach viene annunciato anche l’ingresso tra i ranghi societari di Paolo Tiramani, ex giocatore anche di serie C (Borgosesia, Ghemme, Coggiola, Varallo S.) queste le sue prime parole: «Oggi sono ormai legato per motivi affettivi a Novara, dove svolgo la mia attività di imprenditore nel settore sociosanitario. Per il tramite di Dario Corbellini prima e del Presidente Andrea Delconte poi, mi sono fatto contagiare da tutta la positività del progetto giovanile di Basket College Novara. A distanza di anni dalle passate esperienze, rientro così nell’ambiente del basket, desideroso di fare bene e naturalmente confidando di contribuire ai futuri successi della società».