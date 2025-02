Volley Parella: i risultati della settimana

Inizia invece nel miglior dei modi l’avventura della U17M e della U19M nel tabellone provinciale con due nette vittorie che permettono ad entrambe di qualificarsi alla Final Four Territoriale. Bella vittoria in rimonta della Serie CM di coach Barazzotto che dopo un ottimo avvio si trova a dover rimontare lo svantaggio per 2 set a 1 contro POLISPORT CHIERI:una nuova ottima reazione tecnica e mentale dei #VPTBOYZ permette alla squadra di aggiudicarsi la partita per 3-2.

Discorso opposto per la giovane serie DM di coach Mesturini che subisce un brutto stop contro MULTIMED VOLLEY VERCELLI: una sconfitta inaspettata, al netto del risultato mai in discussione, soprattutto per l’atteggiamento avuto in campo dai ragazzi che non sono riusciti a confermare quanto di buono fatto nel turno precedente.

Continua la rincorsa alla prima vittoria da 3 punti per la 1DIVM che, nonostante l’ottima prestazione messa in campo nel match di venerdì sera, non riesce a portare a casa dei punti contro SANT’ANNA VOLLEY.

Impegno agevole per le squadre giovanili U17M e U19M che nelle partite del Quarto di Finale a turno unico, hanno la meglio contro SANT’ANNA VOLLEY BLU e PT AMARANTO: adesso testa ai prossimi impegni con le semifinali dei tabelloni di categoria con l’obiettivo di qualificarsi per la finale territoriale.

Terminata anche la seconda fase del campionato U15M con la qualificazione della compagine rossa per il tabellone provinciale e di quella blu per il campionato di classificazione.

«Siamo in parte soddisfatti ed in parte dispiaciuti – commenta il responsabile del VPT, Attilio Giorda – per i risultati di questo week end: ottimo il risultato della serie CM e male quello della DM. Continuiamo però a lavorare duramente in palestra perché pensiamo che la strada intrapresa sia quella giusta. Siamo anche fiduciosi che le nostre squadre giovanili saranno in grado di onorare il tabellone provinciale per cercare di ottenere il massimo risultato possibile!».

SERIE CM - VOLLEY PARELLA TORINO - POLISPORT CHIERI 3-2 (25/13 18/25 13/25 25/22 15/09)

SERIE DM - VOLLEY PARELLA TORINO - MULTIMED VOLLEY VERCELLI 0-3 (22/25 22/25 20/25)

1DIVMA - VOLLEY PARELLA TORINO - SANT’ANNA VOLLEY 1-3 (25/23 23/25 25/27 21/25)

U19M - VOLLEY PARELLA TORINO - SANT’ANNA VOLLEY 1-3 (25/23 23/25 25/27 21/25)

U17M - VOLLEY PARELLA TORINO - SANT’ANNA VOLLEY BLU 3-0 (25/14 25/21 25/14)

U15M - VOLLEY PARELLA TORINO ROSSA - ASCOT LASALLIANO VOLLEY TORINO 3-0 (25/16 25/09 25/11)

U15M - VOLLEY PARELLA TORINO BLU - BORGOFRANCO 0-3 (21/25 23/25 19/25)