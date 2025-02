GRANTORINO Basketball Draft conquista una grande vittoria in trasferta contro Pallacanestro Vado . Nella settima giornata di ritorno del campionato Under 19 Eccellenza i gialloblù si sono imposti con il punteggio di 77-74 . A decidere il match è la tripla allo scadere di Grillo, che ha sancito il successo al termine di una partita molto combattuta.

LA GARA

Nei primi minuti, GRANTORINO impone il proprio gioco con una difesa ben organizzata, mettendo in difficoltà Pallacanestro Vado. I gialloblù si portano sul 12-4, costringendo gli avversari al timeout. La reazione dei padroni di casa è immediata: da metà del primo quarto la partita si equilibra, con le due squadre che chiudono il secondo periodo in perfetta parità sul 41-41.

Dopo la pausa lunga, qualche imprecisione in fase offensiva di GRANTORINO permette alla formazione ligure di allungare di due possessi, ma i gialloblù non cedono e, grazie a un ottimo finale di terzo quarto, si portano sul 65-60. Il distacco viene colmato ancora una volta dai biancorossi, che a un minuto dalla fine agguantano il pareggio (74-74). La risposta, questa volta definitiva, arriva dalle mani di Grillo: a pochi secondi dalla sirena, il play dei gialloblù si incarica del tiro decisivo, andando a segno con una tripla glaciale che garantisce la vittoria a GRANTORINO.

Il prossimo appuntamento per la squadra di coach Comazzi è fissato per lunedì 24 febbraio alle ore 20.30, quando al PalaCollegno arriverà Pallacanestro Varese per l’ottava giornata di ritorno. Grazie all’undicesima vittoria in campionato, GRANTORINO conferma la quinta posizione in classifica a sei giornate dal termine della regular season.

TABELLINI

Pallacanestro Vado 74

GRANTORINO Basketball Draft 77

Parziali (21-26, 20-15, 19-24, 14-12)

Pallacanestro Vado: Mana 19, Lambert, Pisati 11, Berta, Tridondani 7, Migone 15, Serafini, Pellegrino 2, Lomtadze 12, Mbeledogu 4, Traore 4.

GRANTORINO Basketball Draft: Grillo 7, Ferrero, Obase 4, Marcato, Bossola 16, Mancino 21, Lo Buono 2, G. Milone 2, A. Milone 14, Losito 3, Quagliotto 5, Bertaina 3. All. Comazzi. Ass. Ancona, Di Gioia.