Asti KT vince la seconda edizione del torneo Open PLV UISP Hit Ball

Una finale non facile per gli “Alfieri” che hanno dovuto affrontare due future protagoniste del movimento: Driphit di Torino e Purple Hit Orbassano . Il primo scontro è coi torinesi che, nonostante la giovane età, mettono sotto pressione la difesa astigiana con tiri precisi e mai banali, mentre l’ Asti KT riesce a non farsi mai surclassare nel punteggio grazie all’asse Rinaldi-Pellitteri capace di aggirare il muro avversario garantendo così hit pesanti dalla breve distanza. Una partita dal grande ritmo che cala solo a 5 minuti dalla fine quando il Driphit , a risultato ormai acquisito a favore degli astigiani, decide di conservare le energie in vista della sfida successiva. Asti colleziona così un prezioso 97-51 che, nonostante sia troppo penalizzante nei confronti del team dell’ASD Polaris, permette a capitan Goi e compagni di guardare con ottimismo una possibile classifica avulsa.

Nel secondo incontro contro il Purple Hit Orbassano la partita è ancora più tesa, con gli orbassanesi che sin da subito impostano un alto ritmo di gioco sperando così di trovare maggiori spazi, approfittando anche dei 45 minuti di gioco in più sui bracciali degli astigiani. L’Asti KT riesce a reggere il confronto, anche se l’asse frontale si inceppa non garantendo quella mole di marcature capace di scardinare la situazione, motivo per cui gli astigiani decidono di cambiare assetto tattico inserendo in zona d’attacco Botta al posto di Rinaldi. Nell’ultimo tempo l’ingresso del moncalierese, entrato a far da boa fra la zona d’attacco e quella franca, regala nuove geometrie all’attacco e rallenta di quel che basta il ritmo, mettendo così in luce i frombolieri dal tiro piazzato: a trarne maggior giovamento sono quindi Morano, Biletta e Meluso che con un passaggio meno concitato e qualche rimbalzo in più riescono a trovare con maggiore facilità lo specchio della porta e quindi la segnatura. L’attenta difesa di Goi e Pellitteri permette di aumentare ancora di più il vantaggio costringendo Purple Hit a mollare il colpo per concentrarsi meglio nella gara che vale l’argento e permettendo così ad Asti KT di collezionare il 93-47 finale che regala il quarto titolo consecutivo dalla ripresa dell’attività (2022).

Un match, quello per il secondo posto dell’Open, fra i più spettacolari finora visti in questa competizione coi torinesi che partono alla grande senza perdere un colpo ed Orbassano costretto nel terzo tempo a rincorrere uno svantaggio di 15 punti che viene quasi del tutto azzerato verso gli ultimi minuti di gara, quando si ritrova sul meno uno (65-66). Purtroppo per il Purple Hit, il Driphit riesce a trovare il bandolo della matassa prima del fischio finale e con uno paio di hit piazzati al momento giusto si regala la vittoria per 78-69.

Nelle altre gare di giornata il Valhalla conferma i valori messi in campo contro gli Alfieri poche domeniche prima riuscendo a trovare due vittorie su Spartak e Kebbabheat che valgono non solo la quarta piazza ma anche l’accesso al prossimo torneo Start Gold UISP hit ball, mentre nel triangolare per sancire le ultime posizioni il Goliath riesce ad aver la meglio sui Giasthit e Dunamis.

Classifica finale

Girone delle prime: Asti KT campione Torneo Open, DripHit vice-campione, Purple Hit Orbassano medaglia di bronzo (tutte e tre qualificate al Torneo Start Gold); Girone delle seconde: Valhalla quarta classifica (qualificata al Gold), Spartak quinta, Kebbaheat sesta; Girone delle terze: Goliath settimo posto, Giasthit ottava e Dunamis nona. Le squadre dal quinto al nono posto accedono al Torneo Start Silver insieme alle squadre di nuova formazione.

La vincente del Torneo Start Gold, il cui inizio è previsto nel mese di marzo, otterrà l’accesso diretto alla Serie B2 del Campionato Eccellenza UISP mentre la seconda e la terza classificata potranno provare a fare il salto di categoria passando dai playout, rispettivamente contro la penultima e la terzultima delle Serie B2 di questa stagione, alla cui fine manca solo una manciata di gare.