Oleggio Magic Basket batte Arezzo nella prima giornata della fase play-in Gold

In campo per gli Squali Casella, Toffanin, Lonati, Garavaglia e Van Elswyk; per Arezzo Toia, Bischetti, Buzzone, Prenga e Lemmi. Toffanin inaugura la sfida dall'arco, Arezzo risponde subito (3-5); gli Squali sono grintosi ma l'avversaria lo è altrettanto e sul 7 pari in lunetta per Lemmi Catalani richiama i suoi. Casella e Garavaglia per il 13-11, gli Squali fissano il primo mini vantaggio 17-14, ma Arezzo è lì e alla prima sirena è avanti: 19-20. Parziale di 5-0 a firma Pilotti/Borsani ed è subito time out per Arezzo. Massimo vantaggio dall'inizio con Karem dall'arco (27-20). Ancora contatto, poi gli Squali scappano sul 31-24 ed è ancora pausa per Fioravanti. De Ros dalla sua mattonella fa il bis ed è 37-24. All'intervallo Oleggio avanti 39-28.