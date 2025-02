La Fulgor Basket passa a Faenza 

Nel momento più complesso, arriva la vittoria della Paffoni , che fa quadrato e, recuperando anche Misters, ritrova il sorriso in trasferta contro Faenza per 75-87 . Partenza arrembante dei rossoverdi che volano subito sullo 0-6 con un Maruca produttivo e presente. Faenza rientra velocemente nei ranghi, ma gli sforzi collettivi dei Lupi riescono a mantenere il vantaggio con Maruca a siglarne 11 totali nel quarto e bloccare il risultato sul 17-22. Nel secondo quarto è subito Misters a farsi sentire con l’allungo, mentre Balanzoni e Corgnati producono fatturato per evitare il rientro avversario e incrementare il divario, che prima dell’intervallo si dilata fino al +13 (32-45).

Nel secondo tempo Misters e Maruca continuano a guidare i compagni, trovando le giuste imbeccate per non scendere mai sotto i due possessi di vantaggio, con il 30′ che accoglie le due squadre con ancora 9 punti di distacco. Ultimo quarto in cui Faenza prova in ogni modo a riavvicinarsi, ma Ferraro, Mazzantini e Corgnati ribattono colpo su colpo ogni tentativo di rimonta, rimanendo in controllo fino alla vittoria finale.

Blacks Faenza 75

Paffoni Fulgor Basket Omegna 87

Parziali (17-22, 15-23, 21-17, 22-25)

Blacks Faenza: Lorenzo Calbini 17 (5/11, 2/6), Marco Ammannato 14 (1/3, 2/4), Giovanni Poggi 12 (5/8, 0/2), Alberto Fragonara 11 (2/4, 1/6), Sebastian Vico 11 (3/12, 1/6), Moustapha Ndiaye 10 (5/8, 0/0), Luca Bendandi 0 (0/0, 0/0), David Sirri 0 (0/0, 0/0), Mitchell Poletti 0 (0/0, 0/0), Francesco Magagnoli 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Garavini 0 (0/0, 0/0), Tomas Cavallero 0 (0/0, 0/0).

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Matteo Maruca 23 (3/6, 3/4), Andris Misters 18 (2/2, 4/9), Matteo Corgnati 11 (3/5, 1/4), Jacopo Balanzoni 10 (4/5, 0/0), Arsenije Stepanovic 9 (3/4, 1/1), Massimiliano Ferraro 7 (1/1, 1/5), Saverio Mazzantini 7 (2/4, 1/1), Francesco Paolin 2 (0/2, 0/1), Diego Terenzi 0 (0/0, 0/0), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0), Tommaso saverio Bellarosa 0 (0/0, 0/0).