Partita molto complicata quella di Castell'Arquato con i padroni di casa che hanno venduto cara la pelle fino all'ultimo secondo, ma la maggior determinazione della Novipiù Monferrato Basket ha permesso ai rossoblù di raccogliere il quindicesimo successo stagionale fissando il punteggio finale sul 78-79 . Pronti via la prima frazione è frizzantissima, Kikki Guerra parte in quintetto con Simone Vecerina nello spot di guardia. Il 23-31 del primo parziale è figlio delle giocate di Kuba Wojciechowski e Niccolò Martinoni che si fanno valere sotto canestro, per i Fiorenzuola risponde il centro Magaye Seck che fa valere tutto il suo atletismo. Triple di Pepper e Guerra, qualche scorribanda di Vecerina e rotazioni ridotte decise da coach Corbani. Nel secondo parziale viene fuori tutta la determinazione dei padroni di casa trascinati dall'orgoglio di capitan Riccardo Bottioni, autore di una prestazione da 13 punti e 5 assist. Bene anche Voltolini e Colussa, adattato a centro per far tirare il fiato a Seck. Si va all'intervallo lungo sul 50 pari.

Al rientro in campo le squadre abbassano le percentuali, terzo quarto con i padroni di casa avanti di una lunghezza. Nell'ultimo periodo la Novipiù cerca di scappare, ma il croato Emir Sabic è in grande spolvero e offre una prestazione da 22 punti e 5 triple. Ultimo possesso Fiorenzuola, rimessa e fallo di Pepper. Dalla lunetta Sabic non sbaglia e accorcia, -1 per i padroni di casa. Possesso Fiorenzuola, palla al solito Sabic che allo scadere si vede oscurare da Dalton Pepper con una stoppata tanto pesante quanto efficace, che vale due preziosissimi punti. Martinoni e Wojciechowski chiudono rispettivamente a 19 e 18 punti, Vecerina a 15.

Coach Fabio Corbani al termine della partita: «Partita complessa vista anche la nostra situazione fisica, ma siamo in progresso. Siamo stati bravi a stravolgere tutto in pochi giorni e adattarci ad un ritmo partita diverso per nostre necessità. Abbiamo giocato una partita per noi scomoda, viste le loro assenze hanno presentato per la metà del tempo un quintetto con cinque esterni, ma noi non abbiamo mai rinunciato a giocare con i centimetri di Martinoni, Wojciechowski, Marcucci, Dia, Stazzonelli e Pepper, una situazione difensiva per noi difficile. Nel secondo tempo abbiamo difeso meglio. Stiamo cambiando il modo di proporci per nostra necessità, ma ho trovato piena disponibilità da parte di questo gruppo così come c'è sempre stata sin dall'inizio dell'anno. La vittoria aiuta, adesso andiamo ad Agrigento e continuiamo su questa strada. Nelle rimanenti partite vogliamo raccogliere più punti possibili, poi vedremo alla fine a che punto saremo».

Fiorenzuola Bees 78

Novipiù Monferrato Basket 79

Parziali (23-31, 27-19, 18-17, 10-12)

Fiorenzuola Bees: Emir Sabic 22 (3/7, 5/12), Magaye Seck 17 (7/9, 0/0), Riccardo Bottioni 13 (6/13, 0/0), Alessandro Voltolini 11 (2/5, 2/6), Andrea Colussa 11 (1/2, 3/5), Matteo Negri 3 (0/2, 1/7), Remigio Bellinaso 1 (0/0, 0/0), Sened Aklilu 0 (0/0, 0/0), Sebastian Redini 0 (0/0, 0/0), Flavio Galli 0 (0/0, 0/0), Dario Samuele 0 (0/0, 0/0), Alain rachid Camara 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 7 / 13 - Rimbalzi: 36 8 + 28 (Magaye Seck 13) - Assist: 14 (Riccardo Bottioni 5).

Novipiù Monferrato Basket: Niccolo Martinoni 19 (6/10, 2/3), Jakub Wojciechowski 18 (5/7, 2/3), Simone Vecerina 15 (4/11, 2/5), Umberto Stazzonelli 10 (4/5, 0/0), Francesco Guerra 8 (1/2, 1/8), Dalton Pepper 7 (1/4, 1/4), Mamoudou Dia 2 (1/2, 0/0), Francesco Marcucci 0 (0/0, 0/0), Pietro Basta 0 (0/1, 0/0), Luca Ravioli 0 (0/0, 0/0), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 11 / 17 - Rimbalzi: 34 6 + 28 (Niccolo Martinoni 7) - Assist: 23 (Simone Vecerina, Dalton Pepper 6).