IBSA Next Gen Cup: Allianz Derthona alla Final Eight di Brescia

Tutte le partite della Final Eight di Brescia verranno disputate al PalaLeonessa A2A e saranno visibili, come per le precedenti tappe, sul sito legabasket, sul canale Twitch di Italbasket e sul canale YouTube di ItalHoop. A conferma dell’importanza del torneo giovanile, le semifinali e la finale saranno trasmesse anche su DAZN.

Di seguito il calendario delle partite:

QUARTI DI FINALE - Venerdì 21 febbraio 2025

Virtus Emilbanca Bologna – Umana Reyer Venezia ore 12.00 – legabasket.it, Twitch Italbasket, YT ItalHoop

EA7 Emporio Armani Milano – Vanoli Basket Cremona ore 14.00 – legabasket.it, Twitch Italbasket, YT ItalHoop

Allianz Derthona Tortona – UNAHOTELS Reggio Emilia ore 16.00 – legabasket.it, Twitch Italbasket, YT ItalHoop

Pollini Brescia – Dolomiti Energia Trentino ore 18.00 – legabasket.it, Twitch Italbasket, YT ItalHoop

SEMIFINALI - Sabato 22 febbraio 2025

Vincente Bologna – Venezia / Vincente Milano – Cremona ore 14:00 – DAZN, legabasket.it, Twitch Italbasket, YT ItalHoop

Vincente Tortona – Reggio Emilia / Vincente Brescia – Trento ore 16:00 – DAZN, legabasket.it, Twitch Italbasket, YT ItalHoop

FINALE - Domenica 23 febbraio 2025 ore 14:00 – DAZN, legabasket.it,Twitch Italbasket, YT ItalHoop

NOVITA’ TECNICHE Anche nella Fase Finale del torneo si applicano in via sperimentale nuove regole tecniche. Come per lo scorso anno si applicherà la regola del Target Score: alla prima palla morta, sotto i 4 minuti rimanenti alla fine del quarto periodo, si identifica il Target Score della partita aggiungendo 8 punti alla squadra che in quel momento ha il punteggio maggiore. Quello diventa il punteggio da raggiungere o superare per vincere la gara per entrambe le squadre. Da quel momento il tempo rimanente dell’incontro viene azzerato e si utilizzano esclusivamente gli apparecchi dei 24’’. Saranno confermate, inoltre, le modifiche tecniche già sperimentate nelle precedenti tappe della fase a gironi di Varese e Rimini. L’unica modifica di quest’anno sarà che durante il Target Score non si applicheranno le regole dei punti bonus e delle rimesse veloci.