Audi Fis Ski World Cup Sestriere: pettorale n° 2 per Federica Brignone, Mikaela Shiffrin punta alla 100ª vittoria

La pista Kandahar G.A. Agnelli di Sestriere è già pronta e tracciata per la prima manche in programma alle ore 10.30 mentre la seconda scatterà alle ore 13.30. La prima atleta a scendere in pista sarà Paula Moltzan (USA), seguita dalla leader della classifica generale di Coppa del mondo, Federica Brignone (ITA) e da Lara Gut-Behrami (SUI). Pettorale numero 8 per Mikaela Shiffrin (USA) al rientro nel Gigante, dopo la caduta a Cortina, alla ricerca, a Sestriere, della vittoria numero 100 in Coppa del mondo.

Con il 10 Marta Bassino, vincitrice qui a Sestriere in Gigante nel 2022, attesa al riscatto nella gara di casa per tornare a brillare davanti al pubblico sempre caloroso e numeroso quando si tratta del Colle. Gara di casa anche per Lara Colturi: la diciottenne che corre per i colori dell’Albania scenderà con il numero 13. Con il 16 Sofia Goggia pronta a ritornare tra le protagoniste. Asja Zenere (n°20), Elisa Platino (n°32), Ilaria Ghisalberti (n°36) Lara Della Mea (n°39), Roberta Melesi (n°47), Sophie Mathieu (n°52), Alessia Guerinoni (n°59), Giorgia Collomb (n°60) le altre italiane in gara.

Ricordiamo che per la gara di venerdì 21 febbraio l’accesso è libero a tribune e parterre e inoltre la gara è trasmessa a livello mondiale dalle numerose emittenti televisive aventi i diritti, quali ad esempio in diretta per l'Italia Rai 2 ed Eurosport.