Autosped BCC Derthona: alla Cittadella dello Sport arriva Battipaglia

Archiviata la Final Four di Coppa Italia a Torino, per l’Autosped BCC Derthona è tempo di tuffarsi nuovamente nella stagione regolare della Serie A1 Femminile. La sfida di domani contro l’ O.ME.P.S. Battipaglia (palla a due alle ore 18) inaugura un ciclo di quattro incontri casalinghi sulle cinque sfide che rimangono alle Giraffe per concludere la prima regular season nel massimo campionato della propria storia. Le due formazioni si sono affrontate già due volte nel 2024/25 e in entrambe le occasioni – gara di andata e primo turno di qualificazione alla Coppa Italia – è stata la squadra allenata da coach Cutugno a imporsi alla sirena. La partita di domani è dunque la terza sfida tra BCC e Battipaglia: al momento, le due squadre occupano rispettivamente il quarto e l’ottavo posto della graduatoria.

A presentare la partita è stato, come di consueto, coach Orazio Cutugno: «Dopo l’importante esperienza della Final Four di Coppa Italia a Torino, abbiamo il dovere di tuffarci nel finale della regular season con il massimo dell’energia e della connessione di squadra, concentrandoci come sempre su una partita alla volta. Affrontare Battipaglia ci metterà subito a dura prova, perché si tratta di una buona squadra che ha avuto tempo per preparare la partita. Noi arriviamo da una prestazione molto convincente ed è compito nostro provare a replicarla e migliorare ancora il gioco, scendendo in campo con la mentalità di non accontenarsi ma crescere ancora».

CURIOSITÀ ED EX DELLA GARA – Sofia Marangoni (247) è tre rimbalzi dai 250 in carriera in maglia BCC.

L’ex della partita è Giovanna Smorto, che ha indossato la canotta numero 28 del BCC nella stagione 2022/23, in cui la squadra – proprio a Battipaglia – ha conquistato la Coppa Italia di Serie A2, il primo trofeo nazionale della sua storia.