Asti Padel Teams: i risultati della tredicesima giornata

A tre giornate dalla fine della Seconda Fase, abbiamo già i primi verdetti nel campionato di padel a squadre astigiano targato CSI . Nel Girone Gold Cisterna Padel Club sempre più leader: grazie alla vittoria di martedì 18 febbraio per 3-0 su Breaking Ball , con un equilibrato secondo set terminato 7-5 , mantiene la vetta della classifica e ottiene in anticipo il pass per i Playoff Gold poiché TSG Italia , questa settimana al riposo e al momento ultima in classifica ad un solo punto, non potrà raggiungerla in nessun modo.

Staccano il pass anche A-Team e Those Six: i vice-campioni in carica APT, nonché campioni in carica Pro CSI, lunedì 17 battono I Puntazos 3-0 con i primi due set terminati entrambi 6-4; Those Six invece ha chiuso la tredicesima settimana di gioco giovedì 20 contro Addominal, dando vita ad un match molto equilibrato che ha visto questi ultimi imporsi solamente nell’ultimo set per il 2-1 finale.

Sempre per il Gold, nella serata di martedì 18 ottima vittoria per 3-0 di Eagles, che si confermano sempre più squadra rivelazione del campionato, su un'Arena Padel Team che in questa seconda fase sta facendo i conti con i continui infortuni dei suoi migliori giocatori.

Anche nel Girone Silver troviamo le prime qualificazioni matematiche: mercoledì 19, nell’impianto di via Gerbi, Treni Golf Asti Padel regola 2-1 I Medioman nello scontro diretto e tiene a distanza di un punto F.T.P. Soc. Coop. che, contemporaneamente al Waya Padel di corso Pietro Chiesa, regola 3-0 Asados. Per entrambe le squadre è sicura ormai la qualificazione ai Playoff Silver grazie anche alla vittoria per 3-0 di 292PADEL su Grisù che, ferma a 4 punti, non potrà raggiungere le due capolista, anche se ha ancora diverse chance di qualificazione.

Vedi l’incontro integrale su Youtube: APT Asti – Grisù vs 292 PADEL

Dovranno stare attenti Impensabili e 100k il cui scontro diretto di mercoledì 19 ha visto i primi vincere per 2-1, rimanendo così entrambe ancora nelle ultime posizioni valide per la qualificazione. Tiene invece il passo delle prime la Juve grazie alla vittoria di lunedì 17 per 3-0 su Ventunoetrenta.

A passare il turno saranno 7 squadre su 10 e tra la prima e la settima classificata ci sono solo 6 punti: al comando attualmente troviamo infatti Treni Golf a 15 punti, seguita da F.T.P a 14. Al terzo posto, appaiate a 12, Juve e I Medioman, con i primi avvantaggiati dallo scontro diretto vinto 2-1. Ad un punto di distanza 292PADEL, poi Impensabili a 10 e 100k a 9. Nelle ultime tre posizioni, quelle che daranno invece l’accesso diretto alla Coppa Bronze, al momento troviamo Grisù a 4 punti, Asados a 3 e Ventunoetrenta a 0, ma con ancora qualche flebile speranza di riuscire a qualificarsi ai Playoff Silver.

Nel Girone Gold invece, come detto, Cisterna ancora prima a 15 punti, ma con ben tre punti di distacco dalla seconda, ovvero A-Team. Al terzo posto Those Six a 11, quindi Eagles a 9, Breaking Ball 8, Addominal 7, tutte squadre a cui basta una manciata di punti per qualificarsi. Situazione più difficile per I Puntazos (5 punti) e Arena (4 punti) che dovranno fare di tutto per non farsi raggiungere da TSG Italia, attualmente all’ultimo posto con un solo punto ma che potrebbe fare il colpaccio in qualunque momento.