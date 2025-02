La Reale Mutua Torino ’81 torna in vasca contro il Como Nuoto Recoaro

Nel match di andata alla piscina Monumentale i gialloblù si sono imposti sui ragazzi di Zimonjic per 14-4. I torinesi, secondi in classifica, arrivano dal pareggio esterno per 14-14 contro il Camogli e vorranno ritornare a conquistare i tre punti, mentre il Como, con la sconfitta per 11-15 contro il Metanopoli, è ancora fermo all’ultimo posto in classifica a quota zero punti.