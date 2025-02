La Novipiù Monferrato Basket vola ad Agrigento

La sfida di Casale Monferrato terminò solamente al terzo overtime, una sfida infinita che vide alla fine i siciliani trionfare per 94-100. Da allora le squadre hanno condotto un campionato abbastanza speculare e si trovano al momento appaiate in classifica a quota 30 punti. Agrigento però ha una gara in meno, il derby contro Ragusa della ventottesima giornata è stato posticipato al 12 Marzo.

La Fortitudo ha trovato la sua quadra con Gabriele Romeo, già presente nella sfida dello scorso Dicembre, autore di 11.6 punti di media. Gli altri principali produttori di punti sono gli esterni Fabrizio Piccone (13.9 di media) e Alessandro Scarponi (12.1 punti di media). Sotto canestro il capitano Albano Chiarastella con Giulio Martini. Importante apporto dalla panchina anche dei lunghi Robert Di Sibio e Mait Peterson. Sugli esterni le alternative sono Nico Morici ed Emanuele Caiazza. Il classe 2004 Francesco Amorelli ha preso il posto nel roster di Dennis Erhaghewu.

La Novipiù deve cercare di trovare più stabilità rispetto alle ultime uscite, ancora da rodare al meglio il nuovo assetto di gioco voluto da coach Fabio Corbani. Il lavoro in palestra è ridotto all’osso perchè le partite si susseguono senza sosta. La squadra dovrà mantenere alto il morale dopo la vittoria di Fiorenzuola, consapevole di far visita ad una squadra che gioca in un palazzetto storicamente difficile.

MEDIA – La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.