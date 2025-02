NRG Academy: l’U18 si prepara ad affrontare l’Ivrea Rugby Club

I ragazzi dell’U18 non vedono l’ora di scendere in campo desiderosi di dimostrare quanto il duro lavoro svolto negli allenamenti possa tradursi in risultati soddisfacenti.

Il coach Filippo Bianco sottolinea l’importanza di questo match all’interno di un percorso di crescita che coinvolge tutta la squadra: «Quest’anno stiamo affrontando due campionati interregionale livello 1 e interregionale livello 2 ma per noi è un unico campionato fatto da più partite e più gironi. Ci alleniamo sempre insieme e facciamo tutti le stesse cose proprio perché ci sentiamo un gruppo unico con un unico obiettivo, che è quello di crescere e migliorare ma sempre riuscendo a competere per il livello più alto che possiamo. Sabato giochiamo contro Ivrea ed è una di quelle giornate che a me piacciono tanto, dove c’è un campionato che gioca e uno che riposa, così si possono vedere 22 ragazzi in campo e altri 22 fuori che tifano i propri compagni».

Oltre alla sfida dell’U18, sarà impegnata in trasferta anche la squadra di Serie A elitè femminile che affronterà il Cus Milano Rugby Asd domenica 23 febbraio. Kick off fissato per le 14:30.