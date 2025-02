IBSA Next Gen Cup, Tortona supera Reggio Emilia e vola in semifinale per il terzo anno consecutivo

L’Allianz Derthona Tortona è per il terzo anno di fila tra le prime 4 della IBSA Next Gen Cup di Legabasket. La formazione allenata da Luca Ansaloni fa sua la sfida contro gli emiliani, dopo una buona partenza dove riescono a usufruisce del movimento senza palla trovando ottimi tiri dando il primo mini-allungo alla partita. Al rientro dal time out Reggio Emilia ribalta subito l’andamento, con un 8-0 di parziale che gli permette di terminare il primo periodo in vantaggio. Dopo un iniziale botta e risposta la formazione di Rossetti allunga nuovamente portandosi dopo i primi venti minuti di gioco sul 26-33.

Al rientro in campo l’Allianz recupera il divario, portandosi sul -4, ma il buon momento bianconero dura poco, fino a che Reggio, con il suo attuale miglior marcatore Deme, si riporta sulla doppia cifra di vantaggio (31-41). Derthona non demorde: due canestri di Farias e le prodezze di Josovic dimezzano il divario. Reggio usufruisce della sua superiorità con i lunghi, ma l’Allianz rimane sempre accollata: il tiro libero di Josovic e l’appoggio di Bazan riportano in vantaggio Tortona (51-49 al 30’).

Nel quarto periodo, Tortona trova continuità, provando a dare l’allungo definitivo; la squadra Emiliana cerca di rispondere per non alzare bandiera bianca ma un’ennesima palla persa permette a Tortona, con un canestro di Bazan, di fissare il proprio massimo vantaggio. L’ufficialità del passaggio in semifinale arriva con il raggiungimento del “target score”, la novità tecnica introdotta da Legabasket per la Final Eight: scattato sull’70-58 a meno di quattro minuti dalla fine del match, gli ultimi punti che fanno raggiungere a Tortona il risultato target di 78 punti portano la firma di Andrija Josovic.

L’ala titolare, Andrija Josovic (nella foto), chiude da miglior marcatore della squadra prendendosi il titolo di MVP con 19 punti (7/11 da due), 9 rimbalzi e 28 di valutazione; solito impatto determinante anche per Bruno Farias con 14 punti (5/6 ai liberi), 5 palle recuperate e 5 assist.

Domani alle ore 16 la semifinale contro la Pollini Brescia, la sfida sarà trasmessa per l’occasione in diretta su DAZN, sul sito di legabasket.it, sul canale Twitch di Italbasket e sul canale Youtube di ItalHoop.

Allianz Derthona Tortona 78

UNAHOTELS Reggio Emilia 69

Parziali (16-17, 26-33, 51-49)

Allianz Derthona: Cissè 4, Brizzi, Lisini 2, Aprile 10, Farias 14 (5/6 ai liberi, 5 pall.rec., 5 ast.) Albertinazzi, Fogliato ne, Korlatovic 11 (4/5 da due), Di Meo, Bellinaso 5, Bazan 13, Josovic 19 (7/11 da due, 9 reb., 6 falli sub.). All. Ansaloni, Ass. Fanaletti, Lombardi.

Reggio Emilia: Lusetti 3, Selva 2, Bonaretti 9, Bardelli ne, Yadde 11, Mainini, Lusetti 4, Emokhare, Deme 18, L. Manfredotti 9, A. Manfredotti 5, Abreu 8. All. Rossetti.

Arbitri: Quarta, Castellaneta, La Grotta