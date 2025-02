Collegno Basket cerca punti pesanti a Firenze

Domenica 23 febbraio alle ore 18:00 , i Lions saranno ospiti della Cantine Lorano Olimpia Legnaia al PalaFilarete di Firenze, in una sfida dal peso specifico importante per la classifica. La formazione guidata da coach Comazzi arriva all’appuntamento con il desiderio di reagire dopo la sconfitta casalinga contro Stosa Virtus Siena. Una gara complicata per i biancorossi, penalizzati da un secondo quarto in salita e dalla precisione offensiva degli ospiti, che hanno imposto il proprio ritmo al PalaCollegno. Nonostante una reazione nella ripresa, il gap accumulato si è rivelato insormontabile.

In evidenza per i Lions le prestazioni di Obakhavbaye e De Bartolomeo, punti di riferimento in fase offensiva, mentre Milone e Castellino hanno lottato su entrambi i lati del campo provando a mantenere la squadra a contatto nei momenti più difficili. Collegno, dopo la battuta d’arresto, occupa l’ottavo posto in classifica con 10 punti, appaiata a Gallarate.

Sul fronte opposto, l’Olimpia Legnaia si presenta con il morale alto dopo il convincente successo esterno contro Basketball Gallaratese. I toscani hanno dimostrato solidità difensiva e grande determinazione, controllando la gara dall’inizio alla fine e conquistando due punti pesanti. Con questa vittoria, la formazione di coach Russo si trova in quinta posizione a quota 14 punti, in compagnia di Mens Sana Siena, Spezia Basket e Virtus Siena.

Il roster di Legnaia è profondo e ricco di soluzioni offensive. Il leader indiscusso è Nepi, capace di viaggiare a 20 punti di media, affiancato da Pieri (10), Sulina (10), Cutuk (9) e Scali (9). Importante anche l’apporto di Merlo e Tonello, pedine fondamentali nelle rotazioni di coach Russo.

Per Collegno si prospetta una trasferta ostica contro un avversario in fiducia e solido su entrambi i lati del campo. Servirà una prestazione di carattere, concentrazione e cinismo per provare a strappare due punti fondamentali in chiave classifica. L’appuntamento è fissato per domenica 23 febbraio alle ore 18:00 al PalaFilarete di Firenze.