Tecnoengineering Moncalieri: le Lunette cercano l’impresa contro Empoli

Reduci dalla sconfitta in trasferta per 72-39 contro CLV-Limonta Costa Masnaga, le ragazze di coach Terzolo affrontano un'altra squadra di alta classifica. La squadra empolese è attualmente la seconda forza in campionato ed è imbattuta da quattro giornate. L’obiettivo per le gialloblù sarà ritrovare il buon feeling mostrato nella vittoria di inizio febbraio contro Sardegna Marmi Cagliari (69-59) e sfruttare il fattore campo per provare a sorprendere le biancorosse. Moncalieri si affiderà ancora una volta ai numeri di Sammartino (15.1 punti per partita) e Mitreva (9.8), oltre a Ngamene: la ventunenne vanta una media stagionale di 8.8 punti a partita ed è stata una delle note positive della sfida persa contro Costa Masnaga, in cui ha realizzato una doppia doppia.