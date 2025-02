S. Bernardo Campus vince in scioltezza con Vado

Campus archivia senza patemi la pratica Vado Ligure in Serie C Interregionale. Dopo la doppia trasferta a Livorno i piemontesi affrontano fanno capire subito ai liguri di non volere regalare nulla sul campo amico

22 . 02 . 2025 ( Aggiornata il 22.02.2025 15:11 ) 2 min