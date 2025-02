La partita si giocherà domani, domenica 23 febbraio, con fischio d’inizio alle ore 16.

Si tratta della prima delle tre sfide che in venti giorni opporrà le biancoblù alle capitoline, Chieri e Roma infatti nelle prime due settimane di marzo si sfideranno anche nelle finali della CEV Challenge Cup. Ora però non è tempo di pensare alla coppa. Quelli in palio sono 3 punti importantissimi per il campionato di entrambe di squadre. Le ragazze di Bregoli devono vincere almeno due delle ultime tre partite e conquistare 6 punti per essere matematicamente quinte in classifica, senza dipendere dai risultati di Busto Arsizio. Roma da parte sua è impegnata nella volata per evitare la retrocessione e, forte dei 7 punti su 9 ottenuti nelle ultime tre partite in casa, è determinata a sfruttare al meglio il fattore campo.

Chieri ha vinto 3-1 la partita d’andata e complessivamente quattro dei cinque precedenti. Fra le chieresi hanno difeso in A2 i colori di Roma Ilaria Spirito e Gaia Guiducci, mentre fra le capitoline l’unica ex è Claudia Provaroni. Da segnalare nel roster di Roma anche la presenza del libero chierese Giorgia Zannoni.