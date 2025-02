Doppietta di Federica Brignone a Sestriere, domani lo Slalom che chiude il fine settimana

Sembrava di assistere ad un concerto, tra musica, luci, colori: la pista olimpica Kandahar Giovanni Alberto Agnelli ha regalato una magica atmosfera tra cori, boati e applausi che hanno accompagnato la discesa delle atlete. E a proposito di magia, Federica Brignone non finisce di stupire. Dopo la grandissima vittoria nel Gigante del venerdì, l’azzurra ha concesso il bis con un’altra fantastica rimonta, dal quarto posto della prima manche, al primo accompagnato dal boato del pubblico di Sestriere. Federica ha staccato di 77 centesimi la svizzera Lara Gut-Behrami, e di 79 la neozelandese Alice Robinson. Quarto posto per una ritrovata Sofia Goggia tornata a ruggire anche lei nella seconda manche recuperando dalla 17° alla quarta posizione, secondo miglior crono di frazione.

«Ho fatto di tutto per riposarmi e recuperare dall’influenza – ha dichiarato Federica Brignone - sono stata sei giorni in casa senza fare niente per recuperare energie. Ci tenevo tanto a venire a Sestriere e fare delle belle gare davanti al pubblico di casa. Dopo i mondiali mi sentivo quasi in dovere di fare una bella gara e sono contenta di esserci sono riuscita. Oggi tutte quante noi abbiamo incontrato un po’ di nebbia, verso la parte finale della gara, ma devo dire che la pista è stata preparata veramente bene dagli organizzatori, il fondo ha tenuto ed è proprio bello sciare su dei tracciati così ben preparati».

A premiare le atlete sul podio è stata una leggenda dello sci, Deborah Compagnoni tornata anche lei, come Alberto Tomba, a Sestriere sulla pista Kandahar che l'ha vinta trionfare per due volte ai Mondiali di Sci Alpino del 1997.

La Coppa del mondo di sci alpino a Sestriere ha regalato al pubblico diversi momenti di intrattenimento e spettacolo: tra questi la performance di Andrea Casta “The Space Violin” tra la prima e la seconda manche che ha accompagnato il lancio dei Carabinieri Paracadutisti del Tuscania.

Domenica 22 febbraio gran finale di questa tre giorni di Coppa del mondo di sci a Sestriere con lo Slalom: alle 9.30 la prima manche e la seconda alle 12.15. Anche l'appuntamento con lo slalom sarà trasmesso in diretta tv, per l'Italia con Rai ed Eurosport.