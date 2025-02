La Reale Mutua Torino ’81 Iren vince contro il Como Nuoto

LA PARTITA Inizia il match e la Torino ’81 passa subito in vantaggio con la rete di Ermondi e raddoppia con la superiorità numerica realizzata da Lisica . I ragazzi di Simone Aversa partono forte e si portano sullo 0-3 ancora con il croato, ma i padroni di casa rispondono con il gol di Fontana. I gialloblù continuano ad attaccare e si portano sull’ 1-5 grazie alla doppietta di Tononi. Si rientra in acqua per la seconda frazione di gioco e la Reale Mutua Torino ’81 Iren allunga con la rete in superiorità numerica di Cigolini, ma il Como prova ad entrare in partita con Pellegatta. I ragazzi di Simone Aversa continuano a spingere sull’acceleratore e Novara realizza una tripletta in pochi minuti che vale il 2-9 . Allo scadere del secondo tempo la Torino ’81 si porta sul +8 con il gol del mancino Colombo.

Al cambio vasca il Como prova a rialzare la testa con Pellegatta che con la sua doppietta accorcia le distanze sul 4-10, ma sono ancora i torinesi a fare la partita: Ermondi realizza la superiorità numerica del 4-11, capitan Maffè non sbaglia il rigore del 4-12 e Novara in pochi minuti trova il suo quinto gol di giornata che vale il 5-14. Si ritorna in acqua per l’ultimo tempo di gioco e la Torino ’81 continua a trovare la via della rete: Maffè segna il 4-15 e Costa non sbaglia il 4-16. A un minuto alla fine del match i padroni di casa trovano il gol della bandiera con Csiszar, ma Gattarossa non ci sta e realizza il 5-17 che chiude il match.

LE ANALISI

Simone Aversa al termine della sfida: «Abbiamo affrontato il Como, una squadra imbottita di giovani esordienti con buone doti atletiche, miglioreranno con il tempo. Per quanto ci riguarda quando si approcciano le partite con concentrazione e voglia di applicarsi, il compito risulta essere più agevole. Ho colto in ogni caso alcuni aspetti del gioco su cui lavorare, soprattutto a livello individuale. Da segnalare la prestazione dei portieri: Davide Santosuosso sicuro e reattivo quando è stato chiamato in causa, ed esordio in A2 per Andrea Romanazzi, stabilmente in rosa da quest’anno».

IL TABELLINO

COMO NUOTO RECOARO 5

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN 17

Parziali (1-5; 1-5; 2-4; 1-3)

COMO NUOTO RECOARO: Pasetti, Riefoli, Bet, Bertotto, Fornara, Csiszar D. 1, Bianchi, Csiszar M., Fontana 1, Pellegatta 3, Giudici, Fusi, Givoni, Malnati. All. Zimonijc.

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Romanazzi, Lisica 2, Abate, Tononi 2, Maffè 2, Cigolini 1, Costa 1, Ermondi 2, Gattarossa 1, Cassia, Novara 5, Colombo 1, Santosuosso, Coccia. All. Aversa.

GLI ARBITRI: ROVANNI - ROTUNNO

LE NOTE: Usciti per limite di falli Bertotto (C) nel terzo tempo e Bet (C) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Como Nuoto Recoaro 1/6 + un rigore e Reale Mutua Torino ’81 Iren 7/11 + un rigo