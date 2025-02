Solida in difesa e concreta in attacco, l’Autosped batte Battipaglia

Al termine di una gara equilibrata per larghi tratti, a fare la differenza in favore della squadra allenata da Cutugno sono state la crescita difensiva e la precisione balistica nella terza frazione.

Prima frazione a basso punteggio alla Cittadella dello Sport: il BCC, dopo un buon avvio, insegue Battipaglia nel punteggio sino alle battute conclusive del quarto. Con un 5-0 firmato Leonardi, la squadra allenata da Cutugno impatta l’incontro a quota 13 al 10’. Nel secondo periodo l’incontro scorre con lo stesso leitmotiv, in cui regna l’assoluto equilibrio in campo: Battipaglia chiude avanti 29-31 all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi, dopo il canestro inaugurale delle ospiti, l’Autosped piazza un 11-0 che vale il sorpasso (40-34) costringendo coach Serventi a fermare la gara. Grazie a percentuali eccellenti da oltre l’arco nel periodo (5/7) e a una buona presenza difensiva, il BCC piazza il break e allunga sino al 52-41 della terza sirena. L’inizio dell’ultimo quarto è ancora di marca casalinga, ma dopo il +17 (58-41) raggiunto, l’Autosped subisce uno 0-12 che riduce le distanze ma il margine accumulato in precedenza consente di conquistare il successo per 58-53.

Le parole di Francesca Leonardi: «Siamo reduci dalla buona prova contro Venezia in Coppa Italia e abbiamo lavorato su di noi e Battipaglia in settimana. Abbiamo avuto alti e bassi durante la gara, ma poi siamo cresciute in difesa e abbiamo conquistato la vittoria».

Il commento di coach Orazio Cutugno: «Abbiamo disputato una partita solida, con buona attenzione difensiva quando abbiamo alzato l’intensità sulle portatrici di palla, trovando ritmo e buoni tiri in attacco. Dobbiamo migliorare la gestione dei possessi finali e del contropiede, ma siamo soddisfatti della voglia delle ragazze di condividere il pallone».

Tabellini

Autosped BCC Derthona 58

O.ME.P.S. Battipaglia 53

Parziali (13-13, 29-31, 52-41)

BCC Derthona: Dotto 3, Marangoni 3, Milani, Premasunac 4, Leonardi 8, Zahui B. 16, Arado 9, Attura 5, Melchiori 5, Penna 5, Gatti ne. All. Cutugno

Battipaglia: Cupido 9, Seka ne, Vojtulek 11, Potolicchio 3, Tassinari 10, Pavic, Benson 18, Smorto 2. All. Serventi