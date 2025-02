Sport in festa in piazza a Sestriere

Il palco allestito in piazza è stato in primis il palcoscenico per presentare la tappa del Giro d’Italia che sarà la ventesima e penultima nonché tappa regina del Giro d’Italia 2025, 108ª edizione, che vedrà i corridori affrontare il durissimo Colle delle Finestre prima dell’arrivo a Sestriere. L’entusiasmo per questo ulteriore grande evento che celebra lo sport è stato trasmesso grazie a Paolo Bellino, amministratore delegato RCS sport, a Vincenzo Nibali, due volte vincitore del Giro, alla leggenda dello sci Deborah Compagnoni, al sindaco di Sestriere Gianni Poncet e all’Assessore allo Sport e al Turismo della Regione Piemonte Marina Chiarelli, guidati dal giornalista Andrea Berton.