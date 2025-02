IBSA Next Gen Cup, Tortona vola in finale: vittoria al fotofinish su Brescia

“I padroni di casa” iniziano bene la seconda frazione, accorciando con Pollini, ma la tripla di Di Meo e il canestro di Cissè consentono il primo vero allungo bianconero. Tortona annichilisce Brescia con una difesa aggressiva e, grazie agli ottimi ingressi dalla panchina di Albertinazzi e Bazan che continuano a macinare punti, la squadra bianconera chiude sul +8 la prima parte di gara (40-32).

L’inizio ripresa presenta in campo una Brescia più determinata con Tonelli che si carica sulle spalle l’attacco lombardo riportandolo a contatto sul 44-41 al 26°, con Tortona in difficoltà ad andare a segno oltre agli unici canestri di Cissè e Josovic. Da qui si accende il match con un botta e risposta da entrambe le parti, dove Brescia ha la meglio con il canestro finale di Pollini, portandosi per la prima volta in vantaggio e chiudere il terzo periodo sul 49-50. Anche l’ultima frazione di gioco inizia con la situazione di equilibrio di fine quarto precedente, con le squadre che si scambiano il comando della gara. Tortona prova ad allungare con una magia di Farias che buca la difesa bresciana e sigla il +6 a 5 minuti dal termine. Con qualche errore da entrambe le parti nell’ultimo minuto, si entra in zona target score fissato a 66 punti, partendo dal 58-52 a favore di Tortona. Lo stesso Farias segna un importantissimo canestro ma Brescia risponde con i suoi top scorer Tonelli e Pollini che pareggiano l’incontro (60-60). Brescia si avvicina a un canestro dalla vittoria con il floater di Pollini (62-64), ma il canestro di Bazan e l’appoggio finale di Cissè su assist al bacio di Farias, portano Tortona in finale per il secondo anno consecutivo chiudendo la partita sul 66-64.

Andrija Josovic è stato ancora una volta il miglior marcatore della squadra, con 13 punti (5/10 dal campo), 8 rimbalzi e 16 di valutazione. Fondamentale anche l’impatto dalla panchina di Cissè, autore del canestro decisivo per la vittoria, con 10 punti (5/7 da due). Un contributo fondamentale in fase offensiva è arrivato anche da un ispirato Farias, che ha chiuso la partita con 7 assist. Sotto canestro, Brizzi, Aprile e Bazan hanno mostrato grande solidità, contribuendo con 6 rimbalzi ciascuno.

Domani alle ore 14 sarà sfida per il titolo contro l’EA7 Emporio Armani Milano: la gara sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, sul sito legabasket, sul canale Twitch di Italbasket e sul canale Youtube di ItalHoop.

Allianz Derthona Tortona 66

Pollini Brescia 64

Parziali (20-16, 40-32, 49-50)

Allianz Derthona: Cissè 10 (5/7 da due), Brizzi 6 (6 reb.), Lisini, Aprile 4 (6 reb.), Farias 4 (7 ast.), Fogliato ne, Korlatovic 7, Di Meo 6, Bellinaso, Bazan 9 (6 reb.), Albertinazzi 7, Josovic 13 (5/10 dal campo, 8 reb., 16 di val.). All. Ansaloni, Ass. Fanaletti, Lombardi.

Brescia: Vezi, Parravicini ne, Festa, Tonelli 19, Reghenzi 2, Fantino 2, Comparoni ne, Toure 6, Mbow 13, Ravera ne, Pollini 18, Pinza 4. All. Di Matteo.