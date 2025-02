Una Paffoni solida e concreta batte Ragusa al Pala Cipir

Altra vittoria per la Paffoni , che al Pala Cipir non tradisce contro il fanalino di coda Ragusa , chiudendo vittoriosa per 89-64 . Primo quarto che trova le due squadre a scambiarsi canestri senza riuscire davvero a prevalere, con la Fulgor spinta dal duo Mazzantini-Stepanovic a cercare di pareggiare la precisione di un ottimo Bertocco, che con 12 punti nella frazione lancia la Virtus in vantaggio 15-21 dopo 10'. I rossoverdi non si lasciano spaventare e nel secondo quarto restano attaccati alla partita con un meraviglioso gioco collettivo, che nel lungo periodo inizia a dare i suoi frutti e permette l'allungo a fronte di un netto 30-15 di parziale nel secondo quarto, che fissa il punteggio sul 45-36 a metà partita.

Al rientro dagli spogliatoi Ragusa non sembra in grado di restare in scia di una Paffoni con il motore a mille: Mazzantini e Stepanovic continuano a fare il vuoto in attacco e la solidità difensiva degli uomini di coach Eliantonio è la chiave per un'altra frazione in totale allungo. Il 69-50 del 30' è già una sentenza, ma l'ultima frazione non è motivo per sedersi sugli allori e la Fulgor continua il suo viaggio verso il foglio rosa a pieno regime, con Paolin e Maruca a guidare l'offensiva fiancheggiati dai compagni, che chiudono la partita dilatando ulteriormente il vantaggio fino alla sirena finale.

Paffoni Fulgor Basket Omegna 89

Virtus Ragusa 64

Paziali (15-21, 30-15, 24-14, 20-14)

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Saverio Mazzantini 23 (4/6, 3/5), Arsenije Stepanovic 16 (4/6, 0/3), Jacopo Balanzoni 12 (5/7, 0/0), Francesco Paolin 11 (3/5, 1/3), Andris Misters 10 (2/5, 2/4), Matteo Maruca 8 (1/4, 0/3), Diego Terenzi 7 (0/1, 1/2), Massimiliano Ferraro 2 (1/3, 0/3), Vitalii Kuznetsov 0 (0/1, 0/1), Martino Forte 0 (0/0, 0/0), Matteo Corgnati 0 (0/0, 0/0), Tommaso saverio Bellarosa 0 (0/0, 0/0).

Virtus Ragusa: Nicolò Bertocco 23 (2/8, 6/12), Mirko Gloria 14 (7/9, 0/1), Davide Vavoli 12 (5/9, 0/1), Hugo Erkmaa 6 (0/0, 1/4), Zan Kosic 5 (0/2, 1/5), Giovanni Ianelli 2 (1/2, 0/4), Francesco Piscetta 2 (1/2, 0/0), Adamu adam Abba 0 (0/4, 0/0), Giorgio Calvi 0 (0/2, 0/2), Giovanni Tumino 0 (0/0, 0/1).