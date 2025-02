Mikaela Shiffrin a Sestriere nella storia dello sci

La terza ed ultima giornata di gare a Sestriere per l’ Audi Fis Ski World Cup si è conclusa alla grande con lo Slalom e, ancora una volta, una grande presenza di pubblico. Oltre 30mila gli spettatori saliti a Sestriere, stazione turistica del comprensorio sciistico della Vialattea, per questa tre giorni di gare della Coppa del mondo di sci alpino femminile.

Dopo il doppio successo di Federica Brignone nelle due prove di Gigante è arrivata al Sestriere la vittoria numero 100 in Coppa del Mondo da parte della Regina delle nevi, Mikaela Shiffrin. La statunitense, sulla pista Kandahar Giovanni Alberto Agnelli, ha ritrovato il sorriso salendo sul gradino più alto del podio di Sestriere e ancor più nella leggenda: in assoluto nessun atleta ha mai sfondato il muro dei 100 successi in Coppa del mondo di sci.

La vittoria numero 100 della Shiffrin è stata salutata dal boato del pubblico di Sestriere che ha sottolineato così un’impresa che resterà sicuramente a lungo impressa negli annali dello sci. Nella prima manche, per lei il primo tempo di manche con soli 9 centesimi sulla croata Zrinca Ljutic e 34 sull’austriaca Katharina Liensberger. Mikaela ha fatto ancora una volta la differenza nella seconda manche che l’ha vista incrementare il suo vantaggio su Zrinca Ljutic, seconda a 61centesimi e sulla connazionale Paula Moltzan, terza con un ritardo di 64 centesimi.

«Sono davvero felicissima – ha dichiarato un’emozionatissima Shiffrin tra lacrime e sorrisi al traguardo - delle 100 vittorie in Coppa del mondo. È un’emozione pazzesca. Sono contenta di aver condiviso il podio con Paula e anche con Zrinca in una giornata per me storica. Sentivo tutto il pubblico di Sestriere sostenermi dal cancelletto di partenza sino al traguardo. Ringrazio tutti, le atlete, i team e gli spettatori che hanno supportato tutte noi nelle tre giornate a Sestriere. Ringrazio anche tutti gli organizzatori, i volontari e tutti quelli che si sono impegnati per la riuscita di questo evento: per organizzare una gara di sci come questa ci vuole un grande gruppo e non saremmo qui senza tutte queste persone. Vi ringrazio molto».

A premiare le atlete sono stati l’Assessore Regione Piemonte, Marco Gallo, con deleghe allo sviluppo, promozione della montagne e del sistema neve, Claudia Porchietto, Sottosegretario alla presidenza della Regione Piemonte e Gualtiero Brasso, Presidente del comitato organizzatore Audi FIS Ski World Cup Sestriere.

Ed a proposito di campioni protagonisti a Sestriere, in questi giorni sono saliti al Colle due stelle azzurre dello sci, Deborah Compagnoni e Alberto Tomba.

«Sono affezionata al Sestriere – racconta Deborah Compagnoni - qui ho vinto due medaglie d’oro mondiali. Ho dei bellissimi ricordi dell’affetto della gente, della professionalità degli organizzatori e mi fa molto piacere essere qua. Ho visto delle gare molto belle con le azzurre in Gigante che sono davvero fantastiche. Ovviamente la grande capitana è Federica Brignone! Vincere i Campionati del Mondo lascia un segno. È completa sia a livello tecnico sia come testa: è matura, organizzata, sa come gestire tutto».

«Diciamo che erano parecchi anni che non salivo qui al Sestriere – ha dichiarato Alberto Tomba - dalla mia prima volta sono passati 40 anni. Sono molto contento di essere qua ed ho dei ricordi bellissimi della Kandahar dove ho ottenuto grandi vittorie in carriera. Grande Federica, diciamo che oramai è imbattibile».

Performance sportive che entrano nella storia dello sci, portando il nome di Sestriere nella leggenda e in quelli che saranno ricordi indelebili per le atlete e per gli appassionati saliti al Colle.

Si chiude così la tre giorni di Coppa del mondo di sci alpino femminile a Sestriere. «La grande partecipazione da parte del pubblico – spiega Gualtiero Brasso, Presidente del Comitato Organizzatore Ski World Cup Sestriere - ha premiato per il lavoro svolto in questi mesi. Il nostro ringraziamento va alle istituzioni che ci hanno sostenuto, Regione Piemonte e Comune di Sestriere, agli sponsor, alle Forze dell'Ordine tutte, al personale del soccorso, ai maestri e aspiranti maestri di sci nonché a tutti coloro che hanno contribuito a quest’edizione. Un successo riflesso nel mondo grazie all’eccezionale copertura dei media e del mondo social».

La tre giorni di Coppa del mondo di Sestriere è stata trasmessa in diretta da 15 emittenti televisive nazionali, 16 piattaforme streaming e 2 radio, oltre a numerosi articoli sui principali quotidiani nazionali e locali. Una copertura capillare che ha portato Sestriere e la Vialattea nelle case di milioni di appassionati di tutta Europa, USA, Giappone e Cina. Nel corso del weekend sono stati diffusi innumerevoli contenuti digitali oltre a clip video della località e del sito di gara.